Vijesti::Sport
Kuglačka ekipa Športske udruge slijepih Svjetlost Osijek u kuglačkoj sezoni jesen/proljeće 2025./2026. nakon 7 odigranih kola zauzela je 3. mjesto u prvoj kuglačkoj ligi za slijepe.

U Osijeku na kuglani Pampas od 10./12. travnja 2026. u tri dana održavalo se 34. Pojedinačno Državno kuglačko prvenstvo za slijepe.

Natjecanje se održalo u odlično pripremljenoj kuglani.

Prvog dana u natjecanju u Sprint disciplini po kategorijama:
Darko Sarapa b2. prvo mjesto,
Duško Božić b3. prvo mjesto,
Stojan Bjelajac b1. četvrto mjesto,
Magdalena Sablić b2. četvrto mjesto.

Nakon dva dana natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji u ukupnom plasmanu:
Stojan Bjelajac b1. drugo mjesto,
Darko Sarapa b2. drugo mjesto,
Duško Božić b33. peto mjesto,
Magdalena Sablić b2. četvrto mjesto.


Foto: ŠUS Svjetlost


Advertisement


Bankovni krediti I...
Ponuda svih renomirani...
Na prodaju preslat...
Na prodaju preslatki p...
Francuski Buldog. ...
Štenci francuskog buld...
TAROT
Profesionalni majstori...

