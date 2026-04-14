Što se dogodilo jučer u Brijestu? Uhićen 65-godišnjak – sumnja na pokušaj teškog ubojstva!
14.04.2026. 10:49
Jučer, 13. travnja 2026. godine, u Brijestu, dogodio se događaj koji je zahtijevao hitnu intervenciju policije, o čemu smo pisali jučer.
Naime, na mjestu događaja uhićen je 65-godišnji hrvatski državljanin zbog osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teško ubojstvo u pokušaju." Na mjestu događaja zatečen je s vidljivim ozljedama pa su ga policijski službenici prevezli u Klinički bolnički centar Osijek, gdje se i dalje nalazi pod 24-satnim nadzorom policijskih službenika, izvijestili su iz policije.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)