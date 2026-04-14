Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ministarstvo je predstavilo program sufinanciranja kojim se potiče ugradnja dizala i poboljšanje pristupačnosti u postojećim zgradama, u okviru Nacionalnog plana stambene politike.

Program ugradnje dizala odnosi se na višestambene i stambeno-poslovne zgrade upisane u registar suvlasnika. Republika Hrvatska sufinancira trećinu troškova, uz mogućnost dodatnog sudjelovanja jedinica lokalne samouprave.

Za prijavu je potrebno ispuniti nekoliko uvjeta: zgrada mora imati najmanje tri kata (ili manje ako u njoj živi osoba s invaliditetom), izrađen projekt ugradnje, osigurana sredstva suvlasnika te odluku o ugradnji donesenu natpolovičnom većinom.

Prednost pri dodjeli sredstava imaju zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, djeca ili trudnice, kao i one u jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u sufinanciranju. Dodatno se boduju broj katova, ukupna vrijednost projekta i druga obilježja zgrade.

Prijave se podnose putem online aplikacije, a javni poziv otvoren je od 15. travnja do 31. kolovoza 2026. godine. Sredstva se dodjeljuju prema ostvarenim bodovima, uz mogućnost prijenosa neiskorištenih sredstava u sljedeću godinu.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:130

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa