Osijek ulaže 850.000 eura u novi vrtić u centru grada
14.04.2026. 11:01
Osječki gradonačelnik Ivan Radić uručio je u ponedjeljak ugovor tvrtki Iver za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Centar, vrijedan 850.000 eura, od čega je 450.000 eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.
“Današnjim uručenjem ugovora tvrtki Iver, koja je bila najpovoljnija na javnoj nabavi, nastavljamo s onim s čim smo krenuli prije pet godina, a to je ulaganje u predškolski odgoj”, rekao je gradonačelnik Radić.
Istaknuo je kako je Grad u protekle četiri godine “rekonstruirao i nadogradio i izgradio čak pet vrtića u gradu Osijeku”, dok su, kako je naveo, u prethodnih 30 godina napravljena dva.
Dodao je kako je u odnosu na 2021. godinu u osječke vrtiće upisano 787 djece više.
“Dobro se sjećamo da su prije bili problemi s listom čekanja u gradu Osijeku za upis djece, to više nije slučaj. Sva djeca, s oba zaposlena roditelja, imaju upis u osječke dječje vrtiće”, poručio je gradonačelnik.
Kazao je i kako su sredstva koja Grad izdvaja za predškolski odgoj 160 posto veća nego 2021. godine, plaće u dječjim vrtićima porasle su za 70 posto, a danas imaju više od 100 odgojiteljica više nego na početku njegova mandata. Naveo je i da ove godine imaju 26 djece povratnika čiji su se roditelji vratili iz inozemstva u Osijek i upisali ih u gradske vrtiće.
Govoreći o vrtiću Centar, gradonačelnik Radić je rekao kako će ondje biti smješteno 60 djece u dvije vrtićke i dvije jasličke skupine, a rok za izvođenje radova je 15 mjeseci.
Podsjetio je kako je Grad do objekta došao nakon sudskog spora, navodeći da je jednoj privatnoj gimnaziji ugovor o najmu istekao još 2017. godine. Kako prethodne gradske vlasti nisu ništa poduzele, 2022. godine pokrenut je spor, te je 2. rujna 2024. pravomoćnom presudom Trgovačkog suda Grad Osijek ušao u posjed svog objekta, nakon čega su osigurana sredstva za njegovu prenamjenu u vrtić.
Gradonačelnik Radić je najavio i nastavak ulaganja u predškolski odgoj, rekavši kako će uskoro biti uveden izvođač u posao za dječji vrtić Bambi u Podravlju, dok je za novi vrtić u Retfali ishođena građevinska dozvola.
Dodao je i kako su u tijeku dvije velike energetske obnove u dječjim vrtićima Krijesnica i Mačkamama, te da je spremna dokumentacija za obnovu Jelenka i Kosjenke.
Govoreći o ulaganjima u Gornjem gradu, istaknuo je da je energetski obnovljena Osnovna škola Franje Krežme, gdje je ugrađeno i novo dizalo, da su nova igrala postavljena u dječjim vrtićima Vedri dani, Potočnica i Latica, a podsjetio je i na podvožnjak u Čepinskoj ulici i produžetak Intrazonske ceste.
Naveo je i ulaganja u gornjogradska naselja, od Gorana Zobundžije, Augusta Cesarca i Vladimira Nazora do novih dječjih igrališta na Trgu slobode, u Naselju Vladimira Nazora i u Naselju Stanka Vraza.
Izdvojio je i ozelenjivanje ulica, od Strossmayerove do vrta Jagode Truhelke te projekt Vodovod Osijek 4, u sklopu kojega su, kako je rekao, u potpunosti obnovljeni kolnik, nogostupi, parkirališta i zelene površine u Gundulićevoj ulici.
Najavio je i skori početak radova na novoj tržnici, rekonstrukciji parka Zrinjevac i sportske dvorane Zrinjevac, kao i nastavak radova u Naselju Josipa Kozarca te očekivani početak radova u Ljube Babića.
Direktor tvrtke Iver Ivan Dumančić rekao je kako radovi počinju početkom idućeg tjedna te da je riječ o zahtjevnom zahvatu.
“Objekt nije velik, ali je zahtjevan jer se nalazi u centru grada, te samim tim, uz ove gužve na ulicama u centru radnim danom, bit će otežano raditi, ali vjerujem da možemo izvršiti radove u navedenom roku”, rekao je Dumančić.
Dodao je kako će radovi početi demontažom te da će se postavljanjem čelične konstrukcije umjesto postojećeg krovišta dobiti više prostora, a nakon završetka obnove objekt će imati 450 četvornih metara modernih i funkcionalnih prostorija.
Ravnateljica Dječjeg vrtića Osijek Ana Mihaljević istaknula je kako je obnova prostora u središtu grada važna zbog povećanog interesa roditelja za upis djece upravo na tom području.
“U nekoliko zadnjih godina bilježimo porast broja zahtjeva za upis djece upravo na području centra grada, tako da će nam ovo renoviranje, ove četiri nove skupine biti od velikog značaja, kako nama, tako prvenstveno djeci i njihovim roditeljima”, rekla je Mihaljević dodavši da osječke vrtiće trenutno pohađa 3638 djece u 191 odgojnoj skupini.
Gradski vijećnik s područja te gradske četvrti Antonio Lozančić rekao je kako je zadovoljan projektom jer se njime izravno ulaže u najmlađe i njihove obitelji.
“Gradska četvrt Gornji grad je najveća gradska četvrt na području grada Osijeka, te je bila velika potreba upravo za jednim dječjim vrtićem u centru grada”, rekao je Lozančić, zahvalivši gradonačelniku na doprinosu da svako prijavljeno dijete s oba zaposlena roditelja bude upisano.
Predsjednik Vijeća GČ Gornji grad Luka Došen rekao je kako su u toj gradskoj četvrti povećana sredstva za komunalne prioritete, koja sada, kako je naveo, iznose više od 100 tisuća eura, uz ostala ulaganja koja su predstavljena.
Istaknuo je kako se u užem i širem središtu grada posljednje vrijeme intenzivno radi na parkiralištima i komunalnoj infrastrukturi te zahvalio gradonačelniku i Gradu Osijeku na ulaganjima u Gornji grad.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)