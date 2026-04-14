Ivan Radić

tvrtki Iver

Dječjeg vrtića Centar

850.000 eura

450.000 eura

Današnjim uručenjem ugovora tvrtki Iver, koja je bila najpovoljnija na javnoj nabavi, nastavljamo s onim s čim smo krenuli prije pet godina, a to je ulaganje u predškolski odgoj

rekonstruirao i nadogradio i izgradio čak pet vrtića u gradu Osijeku

787 djece više

Dobro se sjećamo da su prije bili problemi s listom čekanja u gradu Osijeku za upis djece, to više nije slučaj. Sva djeca, s oba zaposlena roditelja, imaju upis u osječke dječje vrtiće

160 posto veća

70 posto

100 odgojiteljica

26 djece

60 djece

nisu ništa poduzele

Trgovačkog suda Grad Osijek

dječji vrtić Bambi

novi vrtić u Retfali

dvije velike energetske obnove

Osnovna škola Franje Krežme

Vedri dani, Potočnica i Latica

od Gorana Zobundžije, Augusta Cesarca i Vladimira Nazora do novih dječjih igrališta na Trgu slobode, u Naselju Vladimira Nazora i u Naselju Stanka Vraza.

ozelenjivanje ulica,

Ivan Dumančić

Objekt nije velik, ali je zahtjevan jer se nalazi u centru grada, te samim tim, uz ove gužve na ulicama u centru radnim danom, bit će otežano raditi, ali vjerujem da možemo izvršiti radove u navedenom roku

Ana Mihaljević

U nekoliko zadnjih godina bilježimo porast broja zahtjeva za upis djece upravo na području centra grada, tako da će nam ovo renoviranje, ove četiri nove skupine biti od velikog značaja, kako nama, tako prvenstveno djeci i njihovim roditeljima

3638 djece

Antonio Lozančić

Gradska četvrt Gornji grad je najveća gradska četvrt na području grada Osijeka, te je bila velika potreba upravo za jednim dječjim vrtićem u centru grada

Luka Došen

100 tisuća eura

užem i širem središtu grada

Foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelnikuručio je u ponedjeljak ugovorza rekonstrukciju i dogradnju, vrijedan, od čega jebespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.”, rekao je gradonačelnik Radić.Istaknuo je kako je Grad u protekle četiri godine “”, dok su, kako je naveo, u prethodnih 30 godina napravljena dva.Dodao je kako je u odnosu na 2021. godinu u osječke vrtiće upisano”, poručio je gradonačelnik.Kazao je i kako su sredstva koja Grad izdvaja za predškolski odgojnego 2021. godine, plaće u dječjim vrtićima porasle su za, a danas imaju više odviše nego na početku njegova mandata. Naveo je i da ove godine imajupovratnika čiji su se roditelji vratili iz inozemstva u Osijek i upisali ih u gradske vrtiće.Govoreći o vrtiću Centar, gradonačelnik Radić je rekao kako će ondje biti smještenou dvije vrtićke i dvije jasličke skupine, a rok za izvođenje radova je 15 mjeseci.Podsjetio je kako je Grad do objekta došao nakon sudskog spora, navodeći da je jednoj privatnoj gimnaziji ugovor o najmu istekao još 2017. godine. Kako prethodne gradske vlasti, 2022. godine pokrenut je spor, te je 2. rujna 2024. pravomoćnom presudomušao u posjed svog objekta, nakon čega su osigurana sredstva za njegovu prenamjenu u vrtić.Gradonačelnik Radić je najavio i nastavak ulaganja u predškolski odgoj, rekavši kako će uskoro biti uveden izvođač u posao zau Podravlju, dok je zaishođena građevinska dozvola.Dodao je i kako su u tijekuu dječjim vrtićima Krijesnica i Mačkamama, te da je spremna dokumentacija za obnovu Jelenka i Kosjenke.Govoreći o ulaganjima u Gornjem gradu, istaknuo je da je energetski obnovljena, gdje je ugrađeno i novo dizalo, da su nova igrala postavljena u dječjim vrtićima, a podsjetio je i na podvožnjak u Čepinskoj ulici i produžetak Intrazonske ceste.Naveo je i ulaganja u gornjogradska naselja,Izdvojio je iod Strossmayerove do vrta Jagode Truhelke te projekt Vodovod Osijek 4, u sklopu kojega su, kako je rekao, u potpunosti obnovljeni kolnik, nogostupi, parkirališta i zelene površine u Gundulićevoj ulici.Najavio je i skori početak radova na novoj tržnici, rekonstrukciji parka Zrinjevac i sportske dvorane Zrinjevac, kao i nastavak radova u Naselju Josipa Kozarca te očekivani početak radova u Ljube Babića.Direktor tvrtke Iverrekao je kako radovi počinju početkom idućeg tjedna te da je riječ o zahtjevnom zahvatu.”, rekao je Dumančić.Dodao je kako će radovi početi demontažom te da će se postavljanjem čelične konstrukcije umjesto postojećeg krovišta dobiti više prostora, a nakon završetka obnove objekt će imati 450 četvornih metara modernih i funkcionalnih prostorija.Ravnateljica Dječjeg vrtića Osijekistaknula je kako je obnova prostora u središtu grada važna zbog povećanog interesa roditelja za upis djece upravo na tom području.”, rekla je Mihaljević dodavši da osječke vrtiće trenutno pohađau 191 odgojnoj skupini.Gradski vijećnik s područja te gradske četvrtirekao je kako je zadovoljan projektom jer se njime izravno ulaže u najmlađe i njihove obitelji.”, rekao je Lozančić, zahvalivši gradonačelniku na doprinosu da svako prijavljeno dijete s oba zaposlena roditelja bude upisano.Predsjednik Vijeća GČ Gornji gradrekao je kako su u toj gradskoj četvrti povećana sredstva za komunalne prioritete, koja sada, kako je naveo, iznose više od, uz ostala ulaganja koja su predstavljena.Istaknuo je kako se uposljednje vrijeme intenzivno radi na parkiralištima i komunalnoj infrastrukturi te zahvalio gradonačelniku i Gradu Osijeku na ulaganjima u Gornji grad.