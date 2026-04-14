Katia Šegavčić dvostruka prvakinja Hrvatske
14.04.2026. 9:30
Proteklog vikenda u mjestu Ivanja Reka održano je nekoliko natjecanja na kojima su Karate klub Hrvatski sokol Osijek predstavljale natjecateljice Katia Šegavčić, Lucija Novak, Eva Fišer i Una Bođirković u pratnji i uz podršku trenera Zvonka Biondić.
U subotu 11. travnja 2026. održano je Prvenstvo Hrvatske za kadete/tkinje, juniore/ke i mlađe seniore/ke u kata disciplini, pojedinačno i ekipno. Važnost i težina prvenstva bila je u činjenici da su se rezultatima i plasmanom osvajali potrebiti bodovi za nadolazeće Svjetsko Prvenstvo 2026. Nastup Katie Šegavčić bio je dvostruko uspješan. Sjajnim izvedbama kata u pojedinačnom nastupu nadmoćno je osvojila zlatno odličje skupivši pritom maksimalan broj bodova. U drugom nastupu u ekipnom dijelu također je osvojila zlatno odličje i s dva vrhunska plasmana opet je bila najuspješnija natjecateljica prvenstva. Sa svim svojim odličnim izvedbama kata i uvjerljivim rezultatima 5:0 u svim kolima Katia je pokazala svoju kvalitetu i još jednom potvrdila da je zasluženo u vrhu hrvatskog karatea.
Druga predstavnica kadetkinja Eva Fišer u pojedinačnom nastupu nije trenutačno bila konkurentna za osvajanje odličja i bodova.
Istog dana u organizaciji Hrvatskog karate Saveza održano je Sveučilišno Prvenstvo Hrvatske na kojem je i ove godine nastupila naša katašica Lucija Novak i nastupom osvojila srebrno odličje.
U nedjelju 12. travnja 2026. održan je Kup Hrvatske za najmlađe kataše i kumitaše do 13 godina starosti,na kojem je nastupila Una Bođirković. Plasmani do 7. mjesta jamčili su mogućnost nastupa na ovogodišnjem Prvenstvu Balkana koje će se održati u Istanbulu. Problematičnim Sudačkim odlukama Una je na kraju natjecanja zauzela 5. mjesto i mogućnost nastupa na Prvenstvu Balkana.
Foto: Nataša Šegavčić
