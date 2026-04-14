Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Proteklog vikenda u mjestu Ivanja Reka održano je nekoliko natjecanja na kojima su Karate klub Hrvatski sokol Osijek predstavljale natjecateljice Katia Šegavčić, Lucija Novak, Eva Fišer i Una Bođirković u pratnji i uz podršku trenera Zvonka Biondić.

U subotu 11. travnja 2026. održano je Prvenstvo Hrvatske za kadete/tkinje, juniore/ke i mlađe seniore/ke u kata disciplini, pojedinačno i ekipno. Važnost i težina prvenstva bila je u činjenici da su se rezultatima i plasmanom osvajali potrebiti bodovi za nadolazeće Svjetsko Prvenstvo 2026. Nastup Katie Šegavčić bio je dvostruko uspješan. Sjajnim izvedbama kata u pojedinačnom nastupu nadmoćno je osvojila zlatno odličje skupivši pritom maksimalan broj bodova. U drugom nastupu u ekipnom dijelu također je osvojila zlatno odličje i s dva vrhunska plasmana opet je bila najuspješnija natjecateljica prvenstva. Sa svim svojim odličnim izvedbama kata i uvjerljivim rezultatima 5:0 u svim kolima Katia je pokazala svoju kvalitetu i još jednom potvrdila da je zasluženo u vrhu hrvatskog karatea.

Druga predstavnica kadetkinja Eva Fišer u pojedinačnom nastupu nije trenutačno bila konkurentna za osvajanje odličja i bodova.

Istog dana u organizaciji Hrvatskog karate Saveza održano je Sveučilišno Prvenstvo Hrvatske na kojem je i ove godine nastupila naša katašica Lucija Novak i nastupom osvojila srebrno odličje.

U nedjelju 12. travnja 2026. održan je Kup Hrvatske za najmlađe kataše i kumitaše do 13 godina starosti,na kojem je nastupila Una Bođirković. Plasmani do 7. mjesta jamčili su mogućnost nastupa na ovogodišnjem Prvenstvu Balkana koje će se održati u Istanbulu. Problematičnim Sudačkim odlukama Una je na kraju natjecanja zauzela 5. mjesto i mogućnost nastupa na Prvenstvu Balkana.


Foto: Nataša Šegavčić


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031





Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:230

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa