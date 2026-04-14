Servisne informacije [14. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
14.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, osobito u unutrašnjosti i pretežno oblačno, te nestabilno. Jutarnja temperatura 11°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - Belomanastirska 43-59 nep, Daljska 2-10 par, Novogradiška 1-17 nep
od 10:45 do 13:00 sati - Bjelovarska 2-18 par, 1-13 nep, Erdutska ulica 2-18 par
od 17:00 do 18:00 sati - Banjalučka 78-106 par, 55-75 nep, Brodska 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-30 par, 1-29 nep, Slatinska 2-30 par, Ulica Josipa Reihl-Kira 40, 40/a, Ulica kralja Petra Svačića 42-58 par, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 65/b, 67/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 12:00 sati - Ulica J.R. Kira, od Opatijske ulice, do Južne obilaznice
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [13.-18.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku: 7. Međunarodni znanstveni skup "Europski realiteti – MIR"
DHMZ prognoza: Promjenljivo, osobito u unutrašnjosti i pretežno oblačno, te nestabilno. Jutarnja temperatura 11°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati - Belomanastirska 43-59 nep, Daljska 2-10 par, Novogradiška 1-17 nep
od 10:45 do 13:00 sati - Bjelovarska 2-18 par, 1-13 nep, Erdutska ulica 2-18 par
od 17:00 do 18:00 sati - Banjalučka 78-106 par, 55-75 nep, Brodska 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-30 par, 1-29 nep, Slatinska 2-30 par, Ulica Josipa Reihl-Kira 40, 40/a, Ulica kralja Petra Svačića 42-58 par, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 65/b, 67/a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 9:00 do 12:00 sati - Ulica J.R. Kira, od Opatijske ulice, do Južne obilaznice
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [13.-18.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku: 7. Međunarodni znanstveni skup "Europski realiteti – MIR"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)