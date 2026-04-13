Postira kup

Raduje nas dolazak NK Dinare iz Knina koja je osvojila tri četvrta mjesta, NK Zlatni gol, Sloge, Omladinca, Hajduka naravno, Konavala, Jadrana iz Kaštel Sućurca, Ugljana i Pašmana, Junaka iz Sinja, splitskog Pomaka, zatim bračkih ekipa te svih roditelja - navijača.

Tradicionalni 11. po redu "" održan je i ove godine.Na dva terena podijeljena na četiri igrališta u Postirama natjecala seu četiri uzrasne kategorije. Vikend pun baluna zakoji su došli iz cijele, neki klubovi kao gosti potegli čak izni podrške roditelja u pratnji djece koji su ugodno iskoristili lijepo vrijeme za navijanje, ali i za zabavu i opuštanje.igrao je dva od četiri finala i u oba trijumfirao,igrao čak tri same završnice i u dva finala bio najbolji. Zapažen rezultat ima i, ali ikoji je nastupio u više kategorija.4.⁠ ⁠Mjesto NA Konavle3.⁠ ⁠Mjesto HNK Jadran Kaštel Sućurac2.⁠ ⁠Mjesto NA Zlatni gol1.⁠ ⁠Mjesto NK SpalatoNajbolji strijelac: Noa Bradarić (Zlatni gol) i Ivan Bralić (Spalato)Najbolji vratar: Vice Brodarić (Spalato)Najbolji igrač: Luka Ištuk (Spalato)4.⁠ ⁠Mjesto NK Dinara3.⁠ ⁠Mjesto NK Zagreb2.⁠ ⁠Mjesto NK Spalato1.⁠ ⁠Mjesto NK OsijekNajbolji strijelac: Fran Raštegorac (Osijek) i Filip Džaja (Dinara)Najbolji vratar: Leon Čamber (Spalato)Najbolji igrač: Marin Baban (Osijek)4.⁠ ⁠Mjesto NK Dinara3.⁠ ⁠Mjesto ŠN DU Talent2.⁠ ⁠Mjesto HNK Hajduk1.⁠ ⁠Mjesto NK OsijekNajbolji strijelac: Jure Jerković (Osijek)Najbolji vratar: Marko Ževrnja (Hajduk)Najbolji igrač: Marul Juzbašić (Osijek)4.⁠ ⁠Mjesto NK Dinara3.⁠ ⁠Mjesto NK Zagreb2.⁠ ⁠Mjesto NK Spalato1.⁠ ⁠Mjesto ŠN DU TalentNajbolji strijelac: David Jakopec (DU Talent)Najbolji vratar: Antoni Bede (DU Talent)Najbolji igrač: Roko Lučić (DU Talent)