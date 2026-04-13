Mladi nogometaši iz Hrvatske i regije ispunili Postire: Trofeji otišli u Osijek, Spalato i DU Talent
13.04.2026. 13:36
Tradicionalni 11. po redu "Postira kup" održan je i ove godine.
Na dva terena podijeljena na četiri igrališta u Postirama natjecala se 51. ekipa u četiri uzrasne kategorije. Vikend pun baluna za mlade nogometaše koji su došli iz cijele Hrvatske, neki klubovi kao gosti potegli čak iz Crne Gore i Slovenije. Nije nedostajalo ni podrške roditelja u pratnji djece koji su ugodno iskoristili lijepo vrijeme za navijanje, ali i za zabavu i opuštanje.
NK Osijek igrao je dva od četiri finala i u oba trijumfirao, NK Spalato igrao čak tri same završnice i u dva finala bio najbolji. Zapažen rezultat ima i DU Talent, ali i NK Zagreb koji je nastupio u više kategorija.
Raduje nas dolazak NK Dinare iz Knina koja je osvojila tri četvrta mjesta, NK Zlatni gol, Sloge, Omladinca, Hajduka naravno, Konavala, Jadrana iz Kaštel Sućurca, Ugljana i Pašmana, Junaka iz Sinja, splitskog Pomaka, zatim bračkih ekipa te svih roditelja - navijača.
Kategorija U8 (2018. godište)
4. Mjesto NA Konavle
3. Mjesto HNK Jadran Kaštel Sućurac
2. Mjesto NA Zlatni gol
1. Mjesto NK Spalato
Najbolji strijelac: Noa Bradarić (Zlatni gol) i Ivan Bralić (Spalato)
Najbolji vratar: Vice Brodarić (Spalato)
Najbolji igrač: Luka Ištuk (Spalato)
Kategorija U9 (2017. godište)
4. Mjesto NK Dinara
3. Mjesto NK Zagreb
2. Mjesto NK Spalato
1. Mjesto NK Osijek
Najbolji strijelac: Fran Raštegorac (Osijek) i Filip Džaja (Dinara)
Najbolji vratar: Leon Čamber (Spalato)
Najbolji igrač: Marin Baban (Osijek)
Kategorija U10 (2016. godište)
4. Mjesto NK Dinara
3. Mjesto ŠN DU Talent
2. Mjesto HNK Hajduk
1. Mjesto NK Osijek
Najbolji strijelac: Jure Jerković (Osijek)
Najbolji vratar: Marko Ževrnja (Hajduk)
Najbolji igrač: Marul Juzbašić (Osijek)
Kategorija U11 (2015. godište)
4. Mjesto NK Dinara
3. Mjesto NK Zagreb
2. Mjesto NK Spalato
1. Mjesto ŠN DU Talent
Najbolji strijelac: David Jakopec (DU Talent)
Najbolji vratar: Antoni Bede (DU Talent)
Najbolji igrač: Roko Lučić (DU Talent)
