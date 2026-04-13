Vikend za pamćenje: medalje i veliki korak prema Svjetskom prvenstvu za KK Esseker
13.04.2026. 13:02
U Zagrebu je proteklog vikenda održano Prvenstvo Hrvatske u katama za kadete, juniore i U21 kategorije, dok je u nedjelju održan Kup Hrvatske za mlađe uzraste.
Četiri medalje sa PH-e
Kadet Ivan Lovošević osvojio 3. mjesto i time povećao svoje izglede da do kraja izbornog postupka izbori nastup na Svjetskom prvenstvu.
Dobre izglede za nastup na SP-u još uvijek ima i kadetkinja Paula Šviglin koja je osvojila 2. mjesto.
Juniorka Lara Jurčević je osvojila 3. mjesto dok je u kategoriji mlađih seniorki osvojila 2. mjesto.
Bez medalje su ostale Lara Gudelj 5. mjesto i Lucija Lacković 7. mjesto
Četiri medalje i sa Kupa Hrvatske
Najmlađa predstavnica Karate kluba Esseker, Petra Janocik je osvojila 3. mjesto, a mlađa kadetkinja Katja Kenjereš je osvojila 2. mjesto i srebrnu medalju.
- Kata tim učenica (Jana Čajkovac, Karmen Tomičić Katarina Lovković) je osvojio 2. mjesto
- 2. mjesto je osvojio i kata tim mlađih kadetkinja (Florijana Unković, Petra Galić, K. Kenjereš)
- 5. mjesto su osvojili Jana Čajčovac Lorena Frajt te kata tim učenica (Marta Janocik, Leona Bajsić, L. Frajt)
Ovim plasmanima su ujedno izborili i nastup na Balkanskom prvenstvu.
Foto: KK Esseker
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)