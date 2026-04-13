250 sportaša

51 zemlje, 12 olimpijskih medaljaša, deseci svjetskih i europskih, spektakularna dva finalna dana

DOBRO World Cup

Iznimno smo zadovoljni s organizacijskim dijelom, posjećenošću, ali i kvalitetom natjecanja. Zahvaljujući toj brojci od 51 zemlje, srušili smo sve rekorde, kako u seriji Svjetskih kupova, tako i u našim organizacijama Svjetskog kupa. Sve sportaše koji su bili na postoljima kod nas u Osijeku, možemo preslikati i očekivati da će se isto dogoditi na Europskom prvenstvu koje je pred nama u Zagrebu ovoga ljeta i u Rotterdamu na jesen na Svjetskom prvenstvu. Kod nas je proteklih dana bila doista svjetska gimnastička elita

Vladimir Mađarević

Ostaje samo malo gorak okus u ustima s obzirom da su ove godine ozljede pokosile hrvatsku reprezentaciju, desetkovale naše redove. Naši ponajbolji gimnastičari Filip Ude i Tin Srbić nisu mogli nastupiti zbog ozljede ramena, a Aurel Benović je unatoč ozljedi skočnog zgloba, s bandažama i pod tabletama uspio napraviti najbolje što je mogao u ovom trenutku i evo kao druga rezerva završio u vrlo jakoj konkurenciji na parteru. No, nije mogao nastupiti na preskoku, spravi na kojoj je posljednje dvije godine pobjeđivao u Osijeku i uostalom na kojoj je bio 5. na Olimpijskim igrama. Za sada je, što se tiče ovog sportskog dijela, za nas najvažnije da dečke sačuvamo od ozljeda, ne daj Bože trajnih, i da ih pokušamo sanirati i pripremiti za špice ove sezone, a to je u svakom slučaju za njih Europsko prvenstvo u Zagrebu, koje je najveći sportski događaj u organizaciji Hrvatskog gimnastičkog saveza do sada.

Vladimir Mađarević

Hrvatska gimnastička reprezentacija je malobrojna, nemamo „dugačku klupu“. Dolazimo iz pojedinačnog sporta, bazičnog, a mi smo i mala država i mislim da ni u ekipnom sportu nije najlakše kad netko izostaje, a pogotovo ne kod nas. Nadam se da će se naši najbolji sportaši, a tu u prvom redu mislim na Tina Srbića, Aurela Benovića i Filipa Udea, oporaviti do EP-a u Zagrebu, ali isto tako veseli nas što se hrvatskoj reprezentaciji upravo na EP-u u Zagrebu pridružuje ponajbolji gimnastičar svijeta, Ilija Kovtun. Ukrajinac, od nedavno naturalizirani Hrvat koji već pet godina živi i trenira u Hrvatskoj. Od 10. 7. prošle godine počela mu je teći takozvana karantena Svjetske gimnastičke federacije, gdje nakon dobivanja hrvatskog državljanstva mora pričekati godinu dana do prvog nastupa za našu zemlju

To je veliko pojačanje za nas, jer on je srebrni olimpijac na ručama i 4. u višeboju na tim OI u Parizu, ali i višebojski prvak svijeta i četverostruki prvak Europe. Ilija je već pokazao da se s Europskog prvenstva može vratiti i s 4 medalje, zato puno očekujemo od njega. Kako u višeboju, tako je vrhunski i na preči, parteru, konju s hvataljkama i pogotovo na ručama. Jako je potentan da nadopuni našu reprezentaciju i zadrži taj kontinuitet rezultata kod nas. Tako da ćemo sigurno ovu prvu liniju naših najboljih pojačati s njim. On je mlad gimnastičar, samo 22 godine. Uz Aurela koji ima 25 i Tina sa 29, za koje se nadamo barem još 1-2 olimpijska ciklusa, vjerujemo da će uz njih stasati i neka nova imena. Zadnjih godina jako puno ulažemo u mlađe dobne kategorije koje su pod vodstvom izbornika Lucijana Krce, a koji ima puno iskustva s Tinom i mladima od prije. Veliku podršku daje i Kovtunova trenerica Iryna Gorbacheva, jedna od najboljih trenerica svijeta. S Kovtunom je od njegove treće godine, sve što je stvorio, prošlo je kroz njene ruke i planove, zato jako puno možemo očekivati i od nje i njezinog znanja

Mi uvijek imamo nove planove, ne samo za Osijek i naš turnir, nego globalno za gimnastički sport. Stalno širimo našu gimnastičku priču. I kako podižemo i naš turnir i sad organizaciju Europskog prvenstva, tako imamo ideje preko online natjecanja i platforme Elevien organizirati već sljedeće godine Svjetsko klupsko prvenstvo koje bi bila skroz jedna luda inovacija u gimnastičkom sportu na nivou Svjetske gimnastičke organizacije. Imamo neku ideju da bi to bio kao 'Champions League' gdje bi završila 32 najbolja kluba u svijetu i onda ušla u polufinale i finale koje bi se dogodilo u konačnici uživo. Čak su neke ideje da bi bile na platformi našeg natjecanja u Osijeku s obzirom da je jedno, ako ne najbolje, jedno od najboljih vizualno organiziranih i 'field of play' arena izgleda stvarno na razini Olimpijskih igara. Eto, to su velike novosti za naš sport

dvostruke financijske nagrade

Sljedeći korak je povećanje nagradnog fonda. Pred nama je godina dana do novog izdanja Svjetskog kupa, ali već sada moramo krenuti u dogovor s realnim sektorom i sponzorima, pogotovo što je Vlada dala veliki vjetar u leđa svim kompanijama da mogu dobiti olakšicu na porezu na kraju godine. Tih 18% prije i plus novih 18% po odluci od 1. siječnja ove godine, znači 36% porezne olakšice na izdvojen novac za sport. Mislim da je to strašan vjetar u leđa sportu i da to treba iskoristiti na najbolji mogući način i promijeniti neke defanzive za naš sport, da smo na sportskim marginama, da nemamo novaca, da smo siromašni, da puno radimo, a nitko to ne prepoznaje... Osijek to mijenja i mi iz Hrvatske to mijenjamo i nastavit ćemo mijenjati

Sve naše ideje nikako ne bi bilo moguće izrealizirati bez kompanija iz realnog sektora koje prepoznaju to što radimo. Tu su prvenstveno Žito Grupa i brend DOBRO koji godinama slijede sve naše napore da promijenimo stvari i da bude sve bolje, a DOBRO je i glavni sponzor Europskog prvenstva u Zagrebu. Moram se zahvaliti i Zagrebačkoj banci koja nam već godinama snažno daje podršku

DOBRO World Cup već dugi niz godina potvrđuje da Slavonija može biti domaćin vrhunskih svjetskih sportskih događaja. Kao dugogodišnji partner projekta, ponosni smo što podržavamo manifestaciju koja promiče izvrsnost, stalno pomicanje granica te snažno doprinosi vidljivosti i razvoju regije. Kroz ovaj, ali i brojne druge projekte koje podržavamo u Slavoniji, nastojimo biti pouzdan partner razvoju lokalne zajednice

Boris Runje

Hvala i Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta, Osječko-baranjskoj županiji, Gradu Osijeku, Hrvatskoj turističkoj zajednici, TZ-u Osječko-baranjske županije, TZ-u Grada Osijeka, našim partnerima Europlakatu, Jamnici, HEP-u, JANAF-u i brojnim drugima koji su prepoznali našu viziju i energiju

Marijo Možnik

Osijek ima veliko iskustvo u organizaciji ovih 17 godina, tako da će se gotovo cijeli osječki tim preseliti u Zagreb, a neki već na tome i rade punom parom. Naravno, cijela organizacija bit će nadopunjena velikim timom iz Hrvatskog gimnastičkog saveza, gimnastičkim klubovima kojih u Hrvatskoj ima 80, a ima puno sposobnih ljudi koji mogu dati svoje znanje ovom EP-u. Pokušali smo ih sve privući da napravimo europski spektakl koji još nije viđen, jer nismo zadovoljni da to samo prođe OK, želimo napraviti korak dalje. Što smo i napravili, jer po prvi put u povijesti organizacije EP-a dajemo financijske nagrade za sportaše, što do sada nije bio slučaj na EP-u

Tri bazična sporta na jednoj zajedničkoj europskoj platformi dobivaju veći marketinški prostor u smislu vidljivosti i gledanosti. Ponosni smo što su ove godine upravo Zagreb i Hrvatska dio tako jedne velike europske priče. U zagrebačko Areni čekaju nas četiri natjecanja u jednome: muško i žensko Europsko prvenstvo, ali i seniorsko i juniorsko. Dakle, gotovo 14 dana sportskog spektakla. Možda malo nije popularan datum, s obzirom da je kolovoz i da ljudi odlaze na godišnje odmore, ali nadamo se da će spektakl koji pripremamo privući gledatelje iz cijele Europe. Karte su već u prodaju i koliko sam dobio informaciju, već dosta ih je prodano. Podijelili smo Arenu na pola, gdje je za gledatelje predviđeno 5.000 mjesta, što mislim da ćemo bez problema napuniti. Osijek je pokazao kako se iz godine u godinu do vrha puni Gradski vrt, ne sumnjam da će i Zagreb napuniti Arenu

Iza nas je još jedno uspješno odrađeno izdanje, svjetskog gimnastičkog spektakla koji je protekli tjedan po 17. put ugostila osječka dvorana Gradski vrt.