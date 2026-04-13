Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Osijek je još jednom potvrdio svoj status grada sporta, ali i sve važnijeg središta auto-moto scene. Kroz Sim Racing Day, događaj koji je okupio velik broj posjetitelja i sudionika, jasno je naznačen smjer u kojem ide budućnost motorsporta – prema dostupnosti, tehnologiji i novim generacijama.

Ovaj događaj nije bio samo natjecanje, već demo koncept koji najavljuje novu fazu razvoja scene.

U organizaciji Autoklub Slavonija, Sim Racing Day osmišljen je kao platforma koja uklanja barijere ulaska u motorsport.

Sim Racing Day smo osmislili kao demo event s ciljem da približimo auto-moto sport široj publici. Simulatori omogućuju svima da iskuse utrke na pristupačan način, bez velikih financijskih prepreka, ali i da se već od najmlađe dobi uključe u svijet motorsporta,” istaknuo je Marko Žuljević.

Iako digitalan, sim racing danas predstavlja ozbiljan oblik natjecanja.

Tehnologija je toliko napredovala da danas govorimo o pravom sportu, s čak i digitalnim ligama. Interes nas je iznenadio – prijave smo morali zatvoriti nakon 49 natjecatelja,” naglašava Rudolf Kalkan.

Osim natjecanja, događaj ima snažnu društvenu komponentu kroz povezivanje zajednice i uključivanje novih članova.

Osijek je oduvijek bio grad dobre automobilske scene i upravo ovakvi događaji otvaraju prostor mladima da se uključe. Mi kao klinci to nismo imali i zato je značajno vidjeti nove generacije kako ulaze u ovaj svijet,” rekao je sudionik Nino Piližota.

Podrška institucija dodatno potvrđuje važnost ovakvih projekata.

Osijek Street Race Show iz godine u godinu potvrđuje svoju kvalitetu i sve više se pozicionira kao jedno od važnijih auto-moto događanja u ovom dijelu Europe, čime Osječko-baranjska županija dodatno jača svoju poziciju na karti adrenalinskih sportova,” izjavila je Tatjana Turalija.

Naglasila je i važnost sigurnosti i odgovorne organizacije kao ključnih elemenata razvoja ovakvih događanja.

Osijek kao grad sporta nije nastao slučajno, već je rezultat kontinuiranog ulaganja. Velik broj posjetitelja, natjecatelja i sportaša pokazuje da se razvijamo u snažno regionalno sportsko središte,” poručio je Alen Nađsombat.

Sim Racing Day jasno je pokazao potencijal novog formata događanja koji kombinira sport, tehnologiju, zajednicu i dostupnost široj publici.

Organizatori ističu kako je riječ o demo konceptu koji će se u budućnosti dalje razvijati, s ciljem stvaranja novih događanja i dodatnog približavanja auto-moto sporta široj publici.

Osijek ne gradi samo evente.
Gradi scenu.




Foto: Marko Žuljević


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031





Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:132

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa