Ulica koja ponovno cvjeta: završena obnova u Ulici Branka Radičevića
13.04.2026. 8:35
U osječkoj Ulici Branka Radičevića dovršeni su radovi vrijedni 1,2 milijuna eura, a sadnjom 70 stabala japanske šljive i završetkom javne rasvjete bit će zaokružena obnova te donjogradske ulice, izvijestio je u subotu gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
Gradonačelnik je rekao kako je riječ o projektu kojim je ulica u potpunosti obnovljena, uključujući kolnik, nogostupe, parkirališna mjesta te komunalnu infrastrukturu, a radovi su izvedeni u suradnji Grada Osijeka i Vodovoda Osijek.
„Osim prometne infrastrukture, napravljena je i nova kanalizacijska i vodoopskrbna mreža jer je ranije često dolazilo do puknuća”, kazao je gradonačelnik Radić, dodavši kako je sadnja stabala provedena na prijedlog stanara.
Istaknuo je kako se sadnjom više od 70 stabala japanske šljive vraća prepoznatljiv izgled ulice, a projekt je, kako je rekao, završen na zadovoljstvo građana.
Predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Florijančić ocijenio je da je riječ o primjeru dobre suradnje građana i gradske uprave.
„Na inicijativu sugrađana posađena su stabla kakva su oni željeli, što pokazuje kako se dijalogom dolazi do rješenja”, rekao je Florijančić, dodavši kako očekuje da će ulica nakon ozelenjivanja biti među ljepšima u gradu.
Direktor Unikoma Igor Pandžić pojasnio je kako su posađena već formirana stabla visine oko 2,5 metra i starosti devet godina, koja bi, prema njegovim riječima, već iduće godine trebala biti u punom cvatu.
„Sadnja će biti završena kroz ovaj tjedan, nakon čega nastavljamo s programom ozelenjivanja grada”, rekao je Pandžić.
Stanari ulice izrazili su zadovoljstvo obnovom i uređenjem infrastrukture. Krunoslav Minažek istaknuo je kako je ulica sada uređena i da će dodatnim ozelenjivanjem postati još ugodnija za život, dok je Slavica Kvolik naglasila kako su stanovnici posebno zadovoljni obnovom vodovodne i kanalizacijske mreže te najavom poboljšanja telekomunikacijske infrastrukture.
Gradonačelnik Radić je podsjetio kako su u Donjem gradu u proteklom razdoblju realizirani brojni projekti, uključujući obnovu više ulica, uređenje javnih površina i povezivanje Donjeg i Gornjeg grada promenadom.
"Danas završavamo još dva velika projekta u Donjem gradu, a to je parkiralište u Crkvenoj ulici kod crkve, 23 parkirališna mjesta, te u podne danas će biti pušten u rad semafor i mjerač brzine kod Olimpije i križanja ulice Zeleno polje”, dodao je.
Najavio je i daljnja ulaganja, među njima su proširenje i izgradnja sportskih dvorana u osnovnim školama Jagode Truhelke i Ljudevita Gaja, rekonstrukcija Donjogradske ulice vrijedna 2,6 milijuna eura, kao i nastavak ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, uključujući biciklističke staze i sportsku infrastrukturu.
Foto: Osijek.hr
