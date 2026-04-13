U osječkojdovršeni su radovi vrijedni, a sadnjomi završetkom javne rasvjete bit će zaokružena obnova te donjogradske ulice, izvijestio je u subotu gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.Gradonačelnik je rekao kako je riječ o projektu kojim je ulica, uključujućite, a radovi su izvedeni u suradnji Grada Osijeka i Vodovoda Osijek.”, kazao je gradonačelnik Radić, dodavši kako je sadnja stabala provedena na prijedlog stanara.Istaknuo je kako se sadnjom više odvraćaizgled ulice, a projekt je, kako je rekao, završen na zadovoljstvo građana.Predsjednik Gradskog vijećaocijenio je da je riječ o primjeru dobre suradnje građana i gradske uprave.”, rekao je Florijančić, dodavši kako očekuje da će ulica nakon ozelenjivanja biti među ljepšima u gradu.Direktor Unikomapojasnio je kako su posađena već formirana stabla visine oko 2,5 metra i starosti devet godina, koja bi, prema njegovim riječima, već iduće godine trebala biti u punom cvatu., rekao je Pandžić.Stanari ulice izrazili suobnovom i uređenjem infrastrukture.istaknuo je kako je ulica sada uređena i da će dodatnimpostati jošza život, dok jenaglasila kako su stanovnici posebnovodovodne i kanalizacijske mreže te najavom poboljšanja telekomunikacijske infrastrukture.Gradonačelnik Radić je podsjetio kako su u Donjem gradu u proteklom razdoblju realizirani, uključujući obnovu više ulica, uređenje javnih površina i povezivanje Donjeg i Gornjeg grada promenadom.”, dodao je.Najavio je i daljnja ulaganja, među njima su proširenje i izgradnja sportskih dvorana u osnovnim školamarekonstrukcija Donjogradske ulice vrijedna 2,6 milijuna eura, kao i nastavak ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, uključujući biciklističke staze i sportsku infrastrukturu.