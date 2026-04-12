Državni inspektorat Republike Hrvatske

Agro-Klaster d.o.o.,

Salmonella Typhimurium

preventivnih razloga

nije u skladu

Podaci o proizvodu



izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom pakirnog centra za jaja odobrenog broja 3641, zbog utvrđene bakterije na farmi kokoši nesilica registracijskog broja 1HR0431, iz preventivnih razloga opoziva konzumna jaja proizvođača OPG Antun Knežević s rokom trajanja (upotrijebiti do) 24.04.2026., 25.04.2026., 26.04.2026. i 27.04.2026. Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane Proizvođač: OPG Antun Knežević, Kralja Tomislava 5d, Šiškovci, Hrvatska Stavlja na tržište: Agro-Klaster d.o.o., Glagoljaška 27, Vinkovci, Hrvatska Podrijetlo proizvoda: Republika Hrvatska