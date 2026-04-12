Dolgopyat i Manukyan obranili zlato u Gradskom vrtu
12.04.2026. 9:19
U sjajnoj atmosferi osječke dvorane Gradski vrt jučer je podijeljeno prvih 5 kompleta medalja na 17. DOBRO World Cupa koji je okupio više od 250 sportaša iz rekordne 51 zemlje svijeta.
Odlično ispunjenu dvoranu, prije početka prvog finalnog dana, pozdravili su ponosni domaćini ovog velikog natjecanja, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Tomislav Paškvalin, državni tajnik i izaslanik predsjednika Vlade RH Josip Pavić te predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik koji je iskoristio priliku i pozvao sve ljubitelje gimnastičkog sporta da u kolovozu dođu podržati i Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu.
Publika u dvorani i ona iza malih ekrana (prijenos i danas na HRT 2) danas je mogla uživati u nastupima niza najvećih svjetskih gimnastičkih zvijezda.
Na parteru i konju s hvataljkama gledali smo iste pobjednike kao i prošle godine.
Olimpijski pobjednik na tlu iz 2021. i srebrni iz Pariza, Izraelac Artem Dolgopyat četvrti put je slavio u Osijeku (14.500) i ponovio prošlu, ali i 2019. i 2015. (srebrni je bio 2017. i 2018.) Srebro na tlu pripalo je viceprvaku Europe, Britancu Harryju Hepworthu (14.433), a bronca još jednom Izraelcu, Noamu Berkovichu (14.000).
„Bilo je ovo moje deveto sudjelovanje u Osijeku. Znao sam ranije ovdje dolaziti i na pripreme. Ovo mi je četvrta pobjeda u Osijeku, druga zaredom, a upravo sam ovdje 2015. godine ostvario svoju prvu seniorsku pobjedu. Zato se u Osijeku uvijek rado natječem i nastojim pokazati svoje najbolje izdanje. Vjerujem da ću ove godine nastupiti na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za sada nemam planova što nakon Osijeka, najvažnije mi je do Zagreba doći zdrav i potpuno spreman“, rekla je jedna od najvećih zvijezda natjecanja, Artem Dolgopyat.
Aktualni prvak Europe na konju s hvataljkama, Armenac Hamlet Manukyan, drugu godinu zaredom osvojio je Osijek. Sa 14.733 boda iza sebe je ostavio dva Kazahstanca, srebrnog Zeinolla Idrissova (14.600) i olimpijskog doprvaka, ovdje brončanog Narimana Kurbanova (14.000).
„Vrlo sam sretan i ponosan zbog pobjede. Atmosfera tijekom natjecanja bila je izvrsna, a konkurencija izuzetno jaka. Zadovoljan sam svojom izvedbom jer sam uspješno odradio sve kombinacije. Osijek mi je posebno drag, ovo mi je već druga pobjeda ovdje. Grad je prekrasan, a ljudi su iznimno ljubazni. Sljedeći cilj mi je nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, za što ću nastaviti naporno trenirati i kvalitetno se pripremati“, rekao je nakon pobjede Hamlet.
Kinez Hengyu Liu osvojio je karike (14.366), srebrni je Hepworth (14.233), a brončani Armenac Artur Avetisyan (14.133), inače aktualna europska bronca na ovoj spravi.
„Ovo je bio moj prvi nastup na Svjetskom kupu i iznimno sam sretan što sam ga završio pobjedom. Znao sam da je riječ o vrlo popularnom i kvalitetnom natjecanju, ali me posebno iznenadila nevjerojatna ljubaznost ljudi, te atmosfera koja je tijekom natjecanja bila uistinu zadivljujuća. Grad mi se također jako sviđa. Lijep je i miran“, pohvalio je pobjednik Liu Osijek.
Njemica Karina Schoenmaier u Osijeku je potvrdila zašto je prvakinja Europe na preskoku. Slavila je s 14.000 ispred još jednog sjajnog imena, Kanađanke Lie-Monice Fontaine (13.983), viceprvakinje svijeta na ovoj spravi, dok je brončana bila Austrijanka Charlize Moerz (13.716).
„Sretna sam zbog ostvarenog rezultata. Natjecanje je bilo odlično i zaista sam uživala nastupati. Ovo mi je bio prvi nastup u Osijeku. Sve je vrlo dobro organizirano i sigurna sam da ću se ponovno vratiti. Vjerujem da ću nastupiti na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Još se trebam kvalificirati, ali uvjerena sam da ću u tome uspjeti. Veselim se ponovnom dolasku u Hrvatsku“, poručila je Schoenmaier.
Kineskinja Fanyuwei Yang potpuno je deklasirala konkurenciju na dvovisinskim ručama. Pobijedila je s nevjerojatnih 15.266. Francuskinja Elena Colas bila je druga sa 14.300, a Čehinja Vanesa Masova treća (13.200).
„Prošle godine nastupila sam na brojnim natjecanjima iz kojih sam puno naučila, posebno iz vlastitih pogrešaka. Znala sam da moram pokazati znatno bolju izvedbu ako želim pobijediti i drago mi je što sam to sada uspjela ostvariti. Grad mi se jako sviđa. Sve je uredno, atmosfera je sjajna i zaista sam sretna što sam imala priliku ovdje nastupiti.“
Osijek ovoga vikenda ima dvostruku ulogu. Od Svjetske gimnastičke federacije dobio je zadatak dodijeliti i trofeje za ukupne pobjednike ovogodišnjeg Svjetskog kupa. Tako je pobjednik na parteru Yahor Sharamkou (AIN), na konju s hvataljkama Kazahstanac Zeinolla Idrissov, na karikama Artur Avetisyan, a kod djevojaka Slovenka Teja Belak na preskoku i olimpijska pobjednica na dvovisinskim ručama, Alžirka Kaylia Nemour.
Danas s početkom programa od 13:40, čeka nas još 5 velikih finala - muški preskok, ruče i karike te kod djevojaka greda i parter.
Uz spektakularno natjecanje koje će i sutra biti s nizom najvećih svjetskih zvijezda ovog sporta, u predvorju dvorane Gradski vrt najmlađi mogu uživati u prostranom Kid's corneru (od 13:30) prepunom zanimljivih igara i gimnastičkih poligona, a ispred dvorane u Parkour parku (od 12:00) koji svi mogu i isprobati.
Ulaznice za Svjetski kup moguće je kupiti preko www.eventim.hr te na blagajnama ispred Gradskog vrta (jednodnevna ulaznica stoji 10, a dvodnevna 15 eura).
Foto: Marko Banić/Reroot
Objavio: Redakcija 031