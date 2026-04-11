Osijek nastavlja s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu
11.04.2026. 13:57
Osječki gradonačelnik Ivan Radić obišao je u subotu završene radove na obnovi kolnika i uređenju parkirališnih mjesta na Vijencu Ivana Meštrovića u gradskoj četvrti Tvrđa, vrijedne 120.000 eura.
Radovi su obuhvatili 355 metara prometnice i 70 parkirališnih mjesta, od kojih su tri namijenjena osobama s invaliditetom, a izvedeni su na inicijativu gradske četvrti.
Gradonačelnik je istaknuo kako su u sklopu zahvata uređeni kolnik, parkirališna mjesta i sustav oborinske odvodnje, a radove je izvela gradska tvrtka Unikom.
Direktor Unikoma Igor Pandžić rekao je da su radovi provedeni u dvije faze na dvjema dionicama te da je ukupno izvedeno oko 2.700 četvornih metara frezanja i asfaltiranja kolnika i parkirališnih površina. Dodao je kako je ugrađen habajući sloj asfalta debljine šest centimetara te da su radovi, uključujući horizontalnu signalizaciju, završeni u roku od dva tjedna.
Predsjednik Vijeća gradske četvrti Tvrđa Damir Šebo ocijenio je da je u proteklih godinu dana na Vijencu Ivana Meštrovića obnovljen značajan dio prometne infrastrukture, istaknuvši kako se ne sjeća kada je u tako kratkom razdoblju realiziran veći opseg radova u tom dijelu grada.
Gradski vijećnik Jerko Glavaš istaknuo je kako se kontinuiranim ulaganjima mijenja izgled gradske četvrti te da se realiziraju inicijative koje dolaze od građana.
Gradonačelnik Radić je podsjetio da su u Tvrđi u proteklom razdoblju obnovljeni nogostupi, prometnice i javna rasvjeta, kao i provedeni projekti obnove Tvrđe te izgradnje koncertne dvorane u Kulturnom centru.
Najavio je i daljnje projekte, među kojima izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Vijenac, prve gradske knjižnice u Osijeku, uređenje Ivanina trga te pripremu prostora za poštanski ured na Vijencu Ivana Meštrovića.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)