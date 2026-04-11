Ivan Radić

kolnika i uređenju parkirališnih mjesta

Vijencu Ivana Meštrovića

Tvrđa

120.000 eura

355 metara prometnice i 70 parkirališnih mjesta

Igor Pandžić

dvije faze

2.700 četvornih metara

Damir Šebo

Jerko Glavaš

nogostupi, prometnice i javna rasvjeta

Osnovne škole Vijenac

Foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelnikobišao je u subotu završene radove na obnovinau gradskoj četvrti, vrijedneRadovi su obuhvatili, od kojih su tri namijenjena osobama s invaliditetom, a izvedeni su na inicijativu gradske četvrti.Gradonačelnik je istaknuo kako su u sklopu zahvata uređeni kolnik, parkirališna mjesta i sustav oborinske odvodnje, a radove je izvela gradska tvrtka Unikom.Direktor Unikomarekao je da su radovi provedeni una dvjema dionicama te da je ukupno izvedeno okofrezanja i asfaltiranja kolnika i parkirališnih površina. Dodao je kako je ugrađen habajući sloj asfalta debljine šest centimetara te da su radovi, uključujući horizontalnu signalizaciju, završeni u roku od dva tjedna.Predsjednik Vijeća gradske četvrti Tvrđaocijenio je da je u proteklih godinu dana na Vijencu Ivana Meštrovića obnovljen značajan dio prometne infrastrukture, istaknuvši kako se ne sjeća kada je u tako kratkom razdoblju realiziran veći opseg radova u tom dijelu grada.Gradski vijećnikistaknuo je kako se kontinuiranim ulaganjima mijenja izgled gradske četvrti te da se realiziraju inicijative koje dolaze od građana.Gradonačelnik Radić je podsjetio da su u Tvrđi u proteklom razdoblju obnovljeni, kao i provedeni projekti obnove Tvrđe te izgradnje koncertne dvorane u Kulturnom centru.Najavio je i daljnje projekte, među kojima izgradnju sportske dvorane, prve gradske knjižnice u Osijeku, uređenje Ivanina trga te pripremu prostora za poštanski ured na Vijencu Ivana Meštrovića.