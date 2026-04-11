Bez finala za hrvatske gimnastičare na jakom turniru u Osijeku
11.04.2026. 8:51
Hrvatska gimnastička reprezentacija na najjačem ovogodišnjem turniru Svjetskog kupa nažalost neće imati svoje finaliste.
Christina Zwicker drugog kvalifikacijskog dana 17. DOBRO World Cupa u Osijeku bila je posljednja naša „nada“ za plasman u finale, no iako je odradila svoju vježbu i za nju ocijenjena s 12.566, u konačnici je završila kao 18. na gredi u najvećoj ženskoj konkurenciji u Osijeku gdje je nastupilo čak 60 gimnastičarki.
„Napravila sam jednu lijepu vježbu, čistu, onako kako sam htjela i kako sam bila najavljivala. Stvarno sam zadovoljna i ne mogu ni ništa zamjerati. Uživala sam u nastupu, odradila vježbu do kraja, a to sam htjela napraviti, pogotovo što je mom treneru Marku Brezu baš danas rođendan“, rekla je Christina koja se u Osijek vratila nakon dvije godine, a prije toga je u njemu u četiri nastupa imala dva finala.
„Sada me čekaju pripreme za Europsko prvenstvo koje se održava krajem kolovoza u Zagrebu, doduše, čekaju me i izborna natjecanja reprezentacije za taj nastup. Nadam se da ću biti dio te ekipe i doživjeti nastup pred domaćom publikom i na domaćem terenu. Osim toga, očekuje me i Svjetski kup u Parizu početkom rujna, a onda napokon odmor pa pripreme za sljedeću sezonu.“
Najbolja na gredi jučer očekivano je bila prva ženska zvijezda ovogodišnjeg turnira u Osijeku, Talijanka Manila Esposito (13.733), inače aktualna olimpijska bronca na gredi i srebrna s talijanskim timom na Igrama u Parizu te šesterostruka prvakinja Europe.
Kanađanka Lia-Monica Fontaine, aktualno svjetsko srebro na preskoku i panamerička prvakinja na parteru, jučer je bila uvjerljivo najbolja na tlu (13.400).
Nevjerojatno jako finale u nedjelju nas čeka na preskoku gdje je kvalifikacije najbolje odradio srebrni iz Pariza i brončani s Igara u Tokiju, Armenac Artur Davtyan (14.583). Ništa manje jako neće biti ni ono na ručama gdje je aktualni srebrni kolumbijski olimpijac (preča) Angel Barajas bio najbolji na ručama (14.766), a odmah potom prvom ocjenom, ali s 3. plasmanom, izborio i finale preče (14.433). Naime, čak trojica vježbača na preči dobila su istih 14.433, no zbog različitih startnih ocjena u finale kao prvi ulazi još jedan Kolumbijac, Camilo Vera, a drugi pak brončani s OI u Parizu, Chia-Hung Tang (Kineski Taipei).
Danas od 13:40 kreće program prvog finalnog dana, a vikend pred nama nosi pravu gimnastičku poslasticu. U Gradskom vrtu ljubitelji gimnastike moći će pratiti nadmetanja niza olimpijskih, svjetskih i europskih medaljaša na muškom parteru, konju s hvataljkama i karikama te djevojke u lovu na medalje na preskoku i dvovisinskim ručama.
Ulaznice za finalne dane moguće je kupiti preko www.eventim.hr te u subotu i nedjelju na blagajnama ispred Gradskog vrta (jednodnevna ulaznica stoji 10, a dvodnevna 15 eura).
Foto: Marko Banić/Reroot
