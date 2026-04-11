Hrvatska gimnastička reprezentacija

Svjetskog kupa

neće imati

Christina Zwicker

17. DOBRO World Cupa u Osijeku

nada

12.566

18. na gredi

Napravila sam jednu lijepu vježbu, čistu, onako kako sam htjela i kako sam bila najavljivala. Stvarno sam zadovoljna i ne mogu ni ništa zamjerati. Uživala sam u nastupu, odradila vježbu do kraja, a to sam htjela napraviti, pogotovo što je mom treneru Marku Brezu baš danas rođendan

Sada me čekaju pripreme za Europsko prvenstvo koje se održava krajem kolovoza u Zagrebu, doduše, čekaju me i izborna natjecanja reprezentacije za taj nastup. Nadam se da ću biti dio te ekipe i doživjeti nastup pred domaćom publikom i na domaćem terenu. Osim toga, očekuje me i Svjetski kup u Parizu početkom rujna, a onda napokon odmor pa pripreme za sljedeću sezonu

Manila Esposito

bronca

srebrna

Lia-Monica Fontaine

svjetsko srebro

Artur Davtyan

Angel Barajas

Camilo Vera

Chia-Hung Tang

gimnastičku poslasticu

olimpijskih, svjetskih i europskih medaljaša

www.eventim.hr

Foto: Marko Banić/Reroot

na najjačem ovogodišnjem turnirunažalostsvoje finaliste.drugog kvalifikacijskog danabila je posljednja naša „“ za plasman u finale, no iako je odradila svoju vježbu i za nju ocijenjena s, u konačnici je završila kaou najvećoj ženskoj konkurenciji u Osijeku gdje je nastupilo čak 60 gimnastičarki.“, rekla je Christina koja se u Osijek vratila nakon dvije godine, a prije toga je u njemu u četiri nastupa imala dva finala..“Najbolja na gredi jučer očekivano je bila prva ženska zvijezda ovogodišnjeg turnira u Osijeku, Talijanka(13.733), inače aktualna olimpijskana gredi is talijanskim timom na Igrama u Parizu te šesterostruka prvakinja Europe.Kanađanka, aktualnona preskoku i panamerička prvakinja na parteru, jučer je bila uvjerljivo najbolja na tlu (13.400).Nevjerojatno jako finale u nedjelju nas čeka na preskoku gdje je kvalifikacije najbolje odradio srebrni iz Pariza i brončani s Igara u Tokiju, Armenac(14.583). Ništa manje jako neće biti ni ono na ručama gdje je aktualni srebrni kolumbijski olimpijac (preča)bio najbolji na ručama (14.766), a odmah potom prvom ocjenom, ali s 3. plasmanom, izborio i finale preče (14.433). Naime, čak trojica vježbača na preči dobila su istih 14.433, no zbog različitih startnih ocjena u finale kao prvi ulazi još jedan Kolumbijac,, a drugi pak brončani s OI u Parizu,(Kineski Taipei).Danas od 13:40 kreće program prvog finalnog dana, a vikend pred nama nosi pravu. U Gradskom vrtu ljubitelji gimnastike moći će pratiti nadmetanja nizana muškom parteru, konju s hvataljkama i karikama te djevojke u lovu na medalje na preskoku i dvovisinskim ručama.Ulaznice za finalne dane moguće je kupiti prekote u subotu i nedjelju na blagajnama ispred Gradskog vrta (jednodnevna ulaznica stoji 10, a dvodnevna 15 eura).