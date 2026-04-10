Dovršenimpolicijskih službenikautvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jepočinio kazneno djelo ““.Naime, jučer na području Policijske postaje Beli Manastir prilikom52-godišnji državljanin Bosne i Hercegovinepolicijskim službeniku u zamjenu da gaza počinjeni prometni prekršaj, izvijestili su iz policije.Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predanPolicijske uprave osječko-baranjske. Protiv osumnjičenog državljanina Bosne i Hercegovine policija podnosiUredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.