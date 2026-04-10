Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 52-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine počinio kazneno djelo “Davanje mita“.

Naime, jučer na području Policijske postaje Beli Manastir prilikom nadzora prometa 52-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine ponudio je novac policijskim službeniku u zamjenu da ga ne sankcionira za počinjeni prometni prekršaj, izvijestili su iz policije.

Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske. Protiv osumnjičenog državljanina Bosne i Hercegovine policija podnosi kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





