Nazvao ju ‘liječnik’ – a onda je ostala bez 70.000 eura!
10.04.2026. 11:08
Nepoznata osoba jučer je nazvala 79-godišnju Đakovčanku predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri.
79-godišnjakinja je potom na ruke nepoznatoj osobi predala 70.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za drskim prevarantom.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
