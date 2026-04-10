U veljači 2026. ostvareno je 328 tisuća dolazaka i 717 tisuća noćenja, što je u odnosu na veljaču 2025. porast od 4,8% u dolascima i 1,2% u noćenjima. Strani turisti ostvarili su 59,3% ukupnih noćenja, a domaći 40,7%.

Domaći turisti zabilježili su 158 tisuća dolazaka (+2,5%) i 291 tisuću noćenja (-3,3%), dok su strani turisti ostvarili 170 tisuća dolazaka (+7,1%) i 425 tisuća noćenja (+4,6%).

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su gosti iz Slovenije (24,1%), zatim Austrije (11,7%) i Njemačke (9,3%). Porast noćenja zabilježen je kod turista iz Slovenije, Njemačke i Srbije, dok su pad ostvarili turisti iz Austrije, Italije, BiH i SAD-a.

Hoteli su i dalje najzastupljeniji oblik smještaja s 65,3% svih noćenja (+3,4%), uz prosječan boravak od dvije noći. Privatni smještaj sudjeluje s 25,9% noćenja (-1,0%).

Najviše noćenja ostvareno je u Istarskoj županiji (24,1% ukupno), unatoč blagom padu (-0,9%). Slijede Grad Zagreb (+6,4%) i Primorsko-goranska županija (-0,2%).

Kapaciteti i popunjenost
Turistima je bilo dostupno 61 tisuća smještajnih jedinica s 144 tisuće postelja. Popunjenost je porasla u odnosu na prošlu godinu – sobe na 36,6%, a postelje na 32,6%.

Najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 35 do 44 godine (19,6%), a zatim oni od 45 do 54 godine (18,0%).

Prva dva mjeseca 2026.
U prva dva mjeseca 2026. ostvareno je 592 tisuće dolazaka i 1,4 milijuna noćenja, što je porast od 3,8% u dolascima i 1,8% u noćenjima.

Domaći turisti zabilježili su rast i dolazaka (+6,9%) i noćenja (+5,5%), dok su strani turisti ostvarili blagi rast dolazaka (+0,9%) uz pad noćenja (-0,8%).

Najveći udio noćenja stranih turista ostvarili su gosti iz Slovenije, Austrije i Njemačke, pri čemu su porast zabilježili Slovenci, Nijemci i turisti iz BiH, dok su Austrijanci i Talijani ostvarili pad.


