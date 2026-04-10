Više od gimnastike - Osijek donosi uživanje za sve generacije
10.04.2026. 9:52
Osijek je i ove godine po 17. put središte vrhunske svjetske gimnastike, no znate li da je DOBRO World Cup i nezaobilazna destinacija za obiteljski provod?
Uz natjecanje koje u Sportskoj dvorani Gradski vrt donosi spektakularne nastupe najvećih svjetskih gimnastičkih zvijezda, posjetitelje sljedeća dva dana očekuje i bogat program popratnih aktivnosti za sve generacije.
Tijekom natjecateljskog vikenda, organizatori su pripremili raznovrsne sadržaje koji Osijek pretvaraju u pravu zonu zabave, kretanja i kreativnosti - idealnu za obitelji s djecom, rekreativce i sve ljubitelje aktivnog života.
KIDS ZONA donosi pregršt sadržaja za najmlađe - od gimnastičkih poligona gdje djeca mogu isprobati svoje vještine, do popularnog KIDS CUP-a u kojem mogu i sami osjetiti natjecateljski duh. Uz to, mališane očekuju kreativne radionice izrade medalja i uvijek omiljeni face painting, koji će dodatno obojiti njihov doživljaj sportskog vikenda.
Za one željne adrenalina i urbanog sportskog izričaja, tu je PARKOUR ZONA. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u otvorenim treninzima zajedno s Parkour sportašima, okušati se na poligonu pod stručnim nadzorom trenera, ali i prijaviti se na uzbudljivo Parkour natjecanje otvoreno i za publiku. Program dodatno obogaćuje i atraktivan break dance nastup koji donosi energiju urbane kulture.
Subota i nedjelja tako nude cjelodnevni sadržaj – kombinaciju vrhunskog sporta, rekreacije i zabave, uz neizostavnu ponudu ukusne hrane i pića te odličnu atmosferu uz DJ-a koja će rasplesati sve generacije.
Dok se u dvorani (od 13:40; ulaznice se mogu kupiti na blagajnama dvorane ili na Eventim.hr) odvijaju nastupi svjetske gimnastičke elite, vanjski sadržaji stvaraju jedinstvenu atmosferu festivala sporta i zajedništva.
DOBRO World Cup nije samo natjecanje - to je događaj koji spaja vrhunski sport i obiteljski doživljaj, pretvarajući Osijek u mjesto susreta, igre i inspiracije.
Program popratnih aktivnosti
Subota, 11. travnja 2026.
KIDS ZONA
13:30-18:00 sati - Gimnastički poligoni za djecu
15:00-18:00 sati - KIDS CUP
13:30-15:30 sati - FACE PAINTING
15:00-16:00 sati - Radionica izrade medalja
PARKOUR ZONA
11:00-12:00 sati - Otvoreni trening Parkour sportaša i publike
12:30-14:00 sati - Prijave za natjecanje publike i sportaša
14:00-17:30 sati - Slobodno korištenje poligona uz dežurnog trenera
17:30-18:30 sati - Parkour natjecanje za publiku i sportaše
Nedjelja, 12. travnja 2026.
KIDS ZONA
13:30-18:00 sati - Gimnastički poligoni za djecu
15:00-18:00 sati - KIDS CUP
15:30-17:30 sati - FACE PAINTING
15:00-16:00 sati - Radionica izrade medalja
PARKOUR ZONA
12:00-14:00 sati - Otvoreni trening Parkour sportaša i publike
13:30 sati - Plesni studio Independance - break dance
14:00-17:30 sati - Slobodno korištenje poligona uz dežurnog trenera
Više o DOBRO World Cupu na Osijekgym.com
[Sponzorirani članak]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)