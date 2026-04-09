Foto: Pexels.com/Ilustracija

vozač je jučer oko 21.20 sati upravljaoi kretao se nogostupom Ulice Joze Ivakića u Đakovu. U jednom je trenutkunad upravljačem i pao na tlo te glavom udario u asfaltnu površinu. Nakon pada zadobio jeNa mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć. Vozač jedaljnji medicinski pregled ute su mu u prostorijama Hitnog medicinskog prijema Đakovo venilom uzeti uzorci krvi i urina radi analize, izvijestili su iz policije.Vozač je upravljao električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost odu krvi te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.Vozačzaštitnu kacigu.Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od. Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od