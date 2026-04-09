Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



44-godišnji vozač je jučer oko 21.20 sati upravljao električnim romobilom i kretao se nogostupom Ulice Joze Ivakića u Đakovu. U jednom je trenutku izgubio je nadzor nad upravljačem i pao na tlo te glavom udario u asfaltnu površinu. Nakon pada zadobio je površinske ozlijede glave.

Na mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć. Vozač je odbio daljnji medicinski pregled u Kliničkom bolničkom centru Osijek te su mu u prostorijama Hitnog medicinskog prijema Đakovo venilom uzeti uzorci krvi i urina radi analize, izvijestili su iz policije.

Vozač je upravljao električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od 1,73 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.

Vozač nije nosio zaštitnu kacigu.

Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od 390 eura. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 60 eura. Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031





Advertisement


Pomeranac prel...
U ponudi dva steneta P...
Crvene Pudle štenc...
Prelepi štenci crvene ...
Chow Chow Cau ...
Odgajivacnica Royal Ra...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:129

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa