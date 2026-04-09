44-godišnjak pao s romobila pod utjecajem alkohola - nije nosio kacigu
09.04.2026. 14:37
44-godišnji vozač je jučer oko 21.20 sati upravljao električnim romobilom i kretao se nogostupom Ulice Joze Ivakića u Đakovu. U jednom je trenutku izgubio je nadzor nad upravljačem i pao na tlo te glavom udario u asfaltnu površinu. Nakon pada zadobio je površinske ozlijede glave.
Na mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć. Vozač je odbio daljnji medicinski pregled u Kliničkom bolničkom centru Osijek te su mu u prostorijama Hitnog medicinskog prijema Đakovo venilom uzeti uzorci krvi i urina radi analize, izvijestili su iz policije.
Vozač je upravljao električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od 1,73 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.
Vozač nije nosio zaštitnu kacigu.
Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od 390 eura. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 60 eura. Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Na mjestu događaja pružena mu je medicinska pomoć. Vozač je odbio daljnji medicinski pregled u Kliničkom bolničkom centru Osijek te su mu u prostorijama Hitnog medicinskog prijema Đakovo venilom uzeti uzorci krvi i urina radi analize, izvijestili su iz policije.
Vozač je upravljao električnim romobilom za vrijeme dok mu je utvrđena prisutnost od 1,73 promila alkohola u krvi te je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.
Vozač nije nosio zaštitnu kacigu.
Zbog izazivanja prometne nesreće slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom u od 390 eura. Zbog vožnje osobnim prijevoznim sredstvom pod utjecajem alkohola slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 60 eura. Kako nije koristio zaštitnu kacigu slijedi mu obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 30 eura.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
