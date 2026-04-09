Oprez pri online ulaganju: Mađarica prevarila 58-godišnjaka
09.04.2026. 12:03
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske i Policijske postaje Belišće utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 26-godišnja mađarska državljanka počinila kazneno djelo „Prijevara“.
Naime, provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika utvrđeno je da je osumnjičena 26-godišnjakinja tijekom 2025. godine duži vremenski period komunicirala s 58-godišnjakom s područja Belišća te ga prevarila lažnim obećanjima o isplati veće novčane zarade trgovine kriptovalutama uz uvjet da sam mora izvršiti nekoliko novčanih transakcija na nepoznate bankovne račune, izvijestili su iz policije.
Nakon što je 58-godišnjak sa svog bankovnog računa izvršio više novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 39.800 eura shvatio je da je prevaren.
Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
