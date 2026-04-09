kriminalističkim istraživanjem

26-godišnja mađarska državljanka

58-godišnjakom

lažnim obećanjima

39.800 eura

Dovršenimpolicijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske i Policijske postaje Belišće utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jepočinila kazneno djelo „Prijevara“.Naime, provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika utvrđeno je da je osumnjičena 26-godišnjakinja tijekom 2025. godine duži vremenski period komunicirala ss područja Belišća te ga prevarilao isplati veće novčane zarade trgovine kriptovalutama uz uvjet da sam mora izvršiti nekoliko novčanih transakcija na nepoznate bankovne račune, izvijestili su iz policije.Nakon što je 58-godišnjak sa svog bankovnog računa izvršio više novčanih transakcija u ukupnom iznosu odshvatio je da je prevaren.Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.