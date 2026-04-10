Servisne informacije [10. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
10.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne mjestimice može pasti malo kiše u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura 1°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Ulica Olimpije 3, Zeleno polje 32, 32/a, 9-11 nep, 39/f
od 8:00 do 10:00 sati - Ćelijska ulica 1-7
od 8:30 do 14:00 sati - Krstova ulica 1-5a nep, Park kraljice Katarine Kosača 2-6 par, 3-7 nep, Trg bana Josipa Jelačića 1, Ulica Josipa Huttlera 7/a-25/a nep
od 11:00 do 13:00 sati - Brodska 32-38 par, 40/e, 42-62 par, Daruvarska 2-96 par, 1-31 nep, Pakračka 2-12 par, 1-11 nep, Sisačka 2-18 par, 18/a, 20-34 par, 1-33 nep, Skopska 2-12 par, 12/a, 12/b, 14-20 par, 1-27 nep, Ulica kralja Petra Svačića 60-70 par, Valpovačka 2-12 par, 1-11 nep, Virovitička 2-12 par, 1-11 nep, Đakovačka 2-10 par, 1-15 nep
od 14:00 do 16:00 sati - Sjenjak 91, 109/a, 111-125 nep, 137
Višnjevac
od 8:00 do 10:00 sati - Ulica J. J. Strossmayera 2-64
od 11:00 do 12:30 sati - Ulica Bana Josipa Jelačića 1-3, 5a, 9-11a
Tenja
od 8:00 do 10:00 sati - Ulica Antuna Mandića 2-28/b
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [07.-12.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- DOBRO World Cup Osijek
- Galerija Kulturnog centra: Otvorenje izložbe "Deus machina/Sigil"
- Udruga PLANtaža: Radionica "Snaga samostalnosti - osnaživanje za društveno i ekonomsko sudjelovanje"
- 1. Konferencija Kineziološkog fakulteta Osijek
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a poslijepodne mjestimice može pasti malo kiše u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura 1°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Ulica Olimpije 3, Zeleno polje 32, 32/a, 9-11 nep, 39/f
od 8:00 do 10:00 sati - Ćelijska ulica 1-7
od 8:30 do 14:00 sati - Krstova ulica 1-5a nep, Park kraljice Katarine Kosača 2-6 par, 3-7 nep, Trg bana Josipa Jelačića 1, Ulica Josipa Huttlera 7/a-25/a nep
od 11:00 do 13:00 sati - Brodska 32-38 par, 40/e, 42-62 par, Daruvarska 2-96 par, 1-31 nep, Pakračka 2-12 par, 1-11 nep, Sisačka 2-18 par, 18/a, 20-34 par, 1-33 nep, Skopska 2-12 par, 12/a, 12/b, 14-20 par, 1-27 nep, Ulica kralja Petra Svačića 60-70 par, Valpovačka 2-12 par, 1-11 nep, Virovitička 2-12 par, 1-11 nep, Đakovačka 2-10 par, 1-15 nep
od 14:00 do 16:00 sati - Sjenjak 91, 109/a, 111-125 nep, 137
Višnjevac
od 8:00 do 10:00 sati - Ulica J. J. Strossmayera 2-64
od 11:00 do 12:30 sati - Ulica Bana Josipa Jelačića 1-3, 5a, 9-11a
Tenja
od 8:00 do 10:00 sati - Ulica Antuna Mandića 2-28/b
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [07.-12.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- DOBRO World Cup Osijek
- Galerija Kulturnog centra: Otvorenje izložbe "Deus machina/Sigil"
- Udruga PLANtaža: Radionica "Snaga samostalnosti - osnaživanje za društveno i ekonomsko sudjelovanje"
- 1. Konferencija Kineziološkog fakulteta Osijek
Objavio: Redakcija 031