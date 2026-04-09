pustit će u optjecaj 10. travnja novo izdanje serije redovitih poštanskih maraka „“. Motivi novog izdanja su, a autori maraka su. Njihov dizajn nastao je prema fotografijama koje potpisuju. Marke su izdane u arcima od 50 maraka i rolama od 100 samoljepljivih maraka, a Hrvatska pošta tiskala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).nazivaju još i otokom ljubavi, otokom zaljubljenih i srcem Jadrana. Njegov oblik srca, najsavršeniji za koji se zna, u naše je vrijeme uočen tek 2008. na Googleovim zemljovidima, a svjetski mediji i društvene mreže preko noći učinili su ovaj otočić senzacijom.Smješten je u, nedaleko od obalnih mjesta Turnja, Sv. Filipa i Jakova te Biograda na Moru. Znanost kaže da je bio naseljen još u prapovijesti, prije otprilike 7000 godina, ali danas na njemu nitko ne živi niti ima bilo kakvih umjetnih tvorevina. Površinom velik tek 0,132 četvorna kilometra, visok 36 metara i obale dugačke tek kilometar i pol, Galešnjak je omiljeni cilj sretnika koje pogodi Amorova strelica.Istraživači su ondje našli tragove drevnih grobova, a u podmorju. U davnini, kada je razina mora bila niža, Galešnjak se spajao s 80 metara udaljenim otočićem Ričulom. Još je Napoleonov kartograf 1806. točno ucrtao Glešnjakov oblik srca, ali gledan uvijek iz ljudske perspektive, tek je u našem stoljeću, uz pomoć tehnologije, dočekao svoju slavu.bajkovito su otočje pokraj otoka Hvara, nedaleko od samoga grada Hvara. Naziv nose po paklini, vrsti borove smole koja se koristila u brodogradnji. Tih dvadesetak otočića i hridi raj su za sve zaljubljenike u hrvatski Jadran, od manje zahtjevnih turista do ronilaca i nautičara. Obale Paklenih otoka kamenite su i vrlo razvedene, prolazi između nekih otočića i hridi plitki, a neki nisu ni plovni, pa za jačih vjetrova nisu preporučljivi za brodice.Najveći otok arhipelaga je. Ima tri naselja, a mnogi požele vidjeti zanimljive ostatke rimske vile, vjerojatno manje antičke solane. Na Svetom Klementu je i Palmižana, pjeskovita uvala u sjeni starih borova s egzotičnim botaničkim vrtom stare obitelji Meneghello. Njezini naraštaji donosili su neobične biljke, a jedinstvenu simbiozu prirode i umjetnosti stvorila je kolekcionarka Dagmar Meneghello obogativši vrt brojnim umjetninama. Pakleni otoci dio su ekološke mreže Natura 2000 zbog morske biljke posidonije, pješčanih dna trajno prekrivenih morem i morskih špilja.često su uprivlačila ljude iz škrtih, mnogo siromašnijih krajeva, ali i ljude snažne poduzetnosti kao opreke ponekad u zlato uljuljanim slavonskim bekrijama. I opjevane šume slavonskoga hrasta, iako su ih tuđini nemilice iskorištavali, i dalje su tu, a slavonski je hrast jedno od najplemenitijih stabala koje svijet poznaje.Slavonci danas rade na poljima, ali i u, često kroz startupove svojih nadahnutih inovatora. Turistu i svakom namjerniku pokazat će, ali i brda, gotovo tisuću metara visoka, u njezinu zapadnom dijelu. A s priredbamai brojnim drugima Slavonci se diče bogatom kulturnom baštinom i slikovitim običajima.