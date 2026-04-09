Vijesti::Communis
Građani koji očekuju povrat poreza uskoro mogu očekivati prve informacije i isplate.

Prošle godine povrat je dobilo više od 840 tisuća građana, a ukupno je vraćeno preko 405 milijuna eura. Sličan broj očekuje se i ove godine.

Privremena porezna rješenja počinju stizati u travnju, najprije kroz sustav e-Građani. Ondje ih možete vidjeti i prije nego što dođu poštom, u usluzi e-Porezna (Knjigovodstvena kartica). Ako se pojavi minus, to znači da imate pravo na povrat i da je rješenje praktički doneseno.

Papirnata rješenja obično stižu kasnije, često u svibnju.

Rok za dostavu rješenja je 30. lipnja, a do tada (ili 30 dana od primitka) možete podnijeti prigovor ako se ne slažete s izračunom.

Isplate počinju početkom svibnja i idu postupno. Većina povrata (više od 90%) isplati se do kraja svibnja, dok se ostatak, uglavnom složeniji slučajevi, isplaćuje u lipnju i srpnju.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031





Objektiv031

Snježna Tvrđa