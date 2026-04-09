Građani koji očekujuuskoro mogu očekivati prve informacije iProšle godine povrat je dobilo više od, a ukupno je vraćeno preko. Sličan broj očekuje se i ove godine.Privremena porezna rješenja počinju stizati u travnju, najprije kroz sustav. Ondje ih možete vidjeti i prije nego što dođu poštom, u usluzi e-Porezna (Knjigovodstvena kartica). Ako se pojavi minus, to znači da imatei da je rješenje praktički doneseno.Papirnata rješenja obično stižu, često u svibnju.Rok za dostavu rješenja je, a do tada (ili 30 dana od primitka) možeteako ses izračunom.Isplate počinjui idu postupno. Većina povrata (više od 90%) isplati se do kraja svibnja, dok se ostatak, uglavnom složeniji slučajevi, isplaćuje u lipnju i srpnju.