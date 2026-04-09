EU uvodi potpunu digitalnu evidenciju prelazaka granice (EES)
09.04.2026. 9:51
Od 10. travnja 2026. u državama članicama EU u potpunosti se primjenjuje sustav ulaska/izlaska (EES), čime se prelazi na potpuno digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih schengenskih granica.
Od tog datuma više se ne pečatiraju putne isprave državljana trećih zemalja – svi podaci o ulascima i izlascima bilježe se elektronički. Sustav automatski prati datum i mjesto prelaska, trajanje boravka te eventualna odbijanja ulaska, uz precizan izračun dopuštenog boravka.
Time se omogućuje bolje praćenje boravka i dodatno jača sigurnost vanjskih granica EU.
Hrvatska je spremno dočekala punu primjenu sustava te se ističe kao jedna od uspješnijih članica u njegovoj provedbi. Od listopada 2025. do travnja 2026. u sustavu je obrađeno više od 3,75 milijuna zapisa državljana trećih zemalja.
EES je ključan sustav za modernizaciju granične kontrole u EU, a njegova primjena donosi veću sigurnost, učinkovitije upravljanje migracijama i pouzdanije praćenje boravka stranih državljana.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
