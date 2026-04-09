Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Od 10. travnja 2026. u državama članicama EU u potpunosti se primjenjuje sustav ulaska/izlaska (EES), čime se prelazi na potpuno digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih schengenskih granica.

Od tog datuma više se ne pečatiraju putne isprave državljana trećih zemalja – svi podaci o ulascima i izlascima bilježe se elektronički. Sustav automatski prati datum i mjesto prelaska, trajanje boravka te eventualna odbijanja ulaska, uz precizan izračun dopuštenog boravka.

Time se omogućuje bolje praćenje boravka i dodatno jača sigurnost vanjskih granica EU.

Hrvatska je spremno dočekala punu primjenu sustava te se ističe kao jedna od uspješnijih članica u njegovoj provedbi. Od listopada 2025. do travnja 2026. u sustavu je obrađeno više od 3,75 milijuna zapisa državljana trećih zemalja.

EES je ključan sustav za modernizaciju granične kontrole u EU, a njegova primjena donosi veću sigurnost, učinkovitije upravljanje migracijama i pouzdanije praćenje boravka stranih državljana.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





Advertisement


Patuljasta pudla s...
Prelepe bebe patuljast...
Sibirski haski š...
Prelepi štenci sibirsk...
Kovrdžavi bišon ...
Na prodaju prelepi šte...
Kobaltni tanjuri...
Porculanski kobalt tan...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:174

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa