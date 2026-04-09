Foto: OBŽ

godineimala je svoju pokušaju daokupiranu Baranju. Istog je, ujedno i najkrvavijeg ratnog dana u, u akciji "Baranja" poginuloove brigade, anjih bilo je ranjeno.Za ovu akciju, poznatu i kao "", prema riječima sudionika, pripremalo se na hrvatskoj strani okodobro pripremljenih i iskusnih. Njihov je zadatak bio probiti utvrdu neprijatelja gusto raspoređenogNo, kad je akcija započela, mnogim sudionicima vrlo brzo je postalo jasno da nešto, jer brigade koje su 107. brigadi trebale u ovoj akciji priskočiti u pomoć. Sve je, kažu, bilo spremno, čekali su naređenje za pokret, ali nisu ga dobili.Tadašnji zapovjednik 107. brigadeizjavio je da je provedena akcija u onom vremenu bilas obzirom na svakodnevnoValpovštine iz Baranje, ali i da je ona trebala biti tek dio šire akcije koja je trebala uslijediti, ali nije. Kazao je i kako im je u cijeloj priči zadovoljština što su brojne komisije iz vojnog vrha Hrvatske koje su ispitivale okolnosti ove akcije zaključile kako je tog dana 107. brigada svoj posao odradilaŽupanica, na današnjem obilježavanju izaslanica predsjednika Hrvatskog saborai predsjednika Vlade RHistakla je kako je akcija Baranja ili Baranjski trokutakcija tijekom Domovinskog rata i pokazana jeda se oslobodi ovaj dio okupiranog teritorija i da se zaštiti ii ostali dio. Možemo iskazati veliku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i svim sudionicima akcije i naravno izraziti duboku sućut obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.Brigadni general, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih braniteljarekao je kako je ovo trenutak kada se s zahvalnošću trebamo prisjetiti hrabrih hrvatskih branitelja koji su poginuli u izvršenju jedne vrlo teške i zahtjevne zadaće koja je imala a za cilj oslobođenje dijela ove naše lijepe Baranje. Bez žrtava nismo mogli imati svoju Domovinu i mogu reći da je glavni čimbenik hrvatske pobjede u Domovinskom ratu da po cijenu vlastitog života u datom trenutku ponude sve svoje snage i moći u obrani svoje Domovine. Upravo su hrvatski branitelji 107. brigade HV takav primjer.