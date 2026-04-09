Sjećanje na 15 poginulih: 107. brigada u najtežem danu Domovinskog rata
09.04.2026. 8:40
3. travnja 1992. godine 107. brigada HV imala je svoj najveći okršaj u pokušaju da oslobodi okupiranu Baranju. Istog je, ujedno i najkrvavijeg ratnog dana u Valpovštini, u akciji "Baranja" poginulo 15 pripadnika ove brigade, a 85 njih bilo je ranjeno.
Za ovu akciju, poznatu i kao "Baranjski trokut", prema riječima sudionika, pripremalo se na hrvatskoj strani oko 1.800 vojnika dobro pripremljenih i iskusnih. Njihov je zadatak bio probiti utvrdu neprijatelja gusto raspoređenog od Gata do Narda.
No, kad je akcija započela, mnogim sudionicima vrlo brzo je postalo jasno da nešto nije u redu, jer brigade koje su 107. brigadi trebale u ovoj akciji priskočiti u pomoć nikada nisu došle. Sve je, kažu, bilo spremno, čekali su naređenje za pokret, ali nisu ga dobili.
Tadašnji zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargl izjavio je da je provedena akcija u onom vremenu bila nužno zlo s obzirom na svakodnevno granatiranje Valpovštine iz Baranje, ali i da je ona trebala biti tek dio šire akcije koja je trebala uslijediti, ali nije. Kazao je i kako im je u cijeloj priči zadovoljština što su brojne komisije iz vojnog vrha Hrvatske koje su ispitivale okolnosti ove akcije zaključile kako je tog dana 107. brigada svoj posao odradila odlično.
Županica Nataša Tramišak, na današnjem obilježavanju izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića istakla je kako je akcija Baranja ili Baranjski trokut jedna od važnijih akcija tijekom Domovinskog rata i pokazana je velika želja da se oslobodi ovaj dio okupiranog teritorija i da se zaštiti i Grad Osijek i ostali dio Osječko-baranjske županije. Možemo iskazati veliku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i svim sudionicima akcije i naravno izraziti duboku sućut obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.
Brigadni general Ivan Zelić, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda rekao je kako je ovo trenutak kada se s zahvalnošću trebamo prisjetiti hrabrih hrvatskih branitelja koji su poginuli u izvršenju jedne vrlo teške i zahtjevne zadaće koja je imala a za cilj oslobođenje dijela ove naše lijepe Baranje. Bez žrtava nismo mogli imati svoju Domovinu i mogu reći da je glavni čimbenik hrvatske pobjede u Domovinskom ratu da po cijenu vlastitog života u datom trenutku ponude sve svoje snage i moći u obrani svoje Domovine. Upravo su hrvatski branitelji 107. brigade HV takav primjer.
Za ovu akciju, poznatu i kao "Baranjski trokut", prema riječima sudionika, pripremalo se na hrvatskoj strani oko 1.800 vojnika dobro pripremljenih i iskusnih. Njihov je zadatak bio probiti utvrdu neprijatelja gusto raspoređenog od Gata do Narda.
No, kad je akcija započela, mnogim sudionicima vrlo brzo je postalo jasno da nešto nije u redu, jer brigade koje su 107. brigadi trebale u ovoj akciji priskočiti u pomoć nikada nisu došle. Sve je, kažu, bilo spremno, čekali su naređenje za pokret, ali nisu ga dobili.
Tadašnji zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargl izjavio je da je provedena akcija u onom vremenu bila nužno zlo s obzirom na svakodnevno granatiranje Valpovštine iz Baranje, ali i da je ona trebala biti tek dio šire akcije koja je trebala uslijediti, ali nije. Kazao je i kako im je u cijeloj priči zadovoljština što su brojne komisije iz vojnog vrha Hrvatske koje su ispitivale okolnosti ove akcije zaključile kako je tog dana 107. brigada svoj posao odradila odlično.
Županica Nataša Tramišak, na današnjem obilježavanju izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića istakla je kako je akcija Baranja ili Baranjski trokut jedna od važnijih akcija tijekom Domovinskog rata i pokazana je velika želja da se oslobodi ovaj dio okupiranog teritorija i da se zaštiti i Grad Osijek i ostali dio Osječko-baranjske županije. Možemo iskazati veliku zahvalnost svim hrvatskim braniteljima i svim sudionicima akcije i naravno izraziti duboku sućut obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.
Brigadni general Ivan Zelić, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda rekao je kako je ovo trenutak kada se s zahvalnošću trebamo prisjetiti hrabrih hrvatskih branitelja koji su poginuli u izvršenju jedne vrlo teške i zahtjevne zadaće koja je imala a za cilj oslobođenje dijela ove naše lijepe Baranje. Bez žrtava nismo mogli imati svoju Domovinu i mogu reći da je glavni čimbenik hrvatske pobjede u Domovinskom ratu da po cijenu vlastitog života u datom trenutku ponude sve svoje snage i moći u obrani svoje Domovine. Upravo su hrvatski branitelji 107. brigade HV takav primjer.
