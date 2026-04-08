Velikoj vijećnici Skupštine OBŽ

Primjena mikorize za održivu prilagodbu klimatskim promjenama u vinogradarstvu

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Osječko-baranjskom županijom

Nataša Tramišak

nove tehnologije i metode

još kvalitetnijih

Važno je istaknuti da na području Osječko-baranjske županije imamo čak 2.000 hektara vinograda te da smo pri samom vrhu po proizvodnji vina u Republici Hrvatskoj. Na području naše županije godišnje se proizvede oko 77.000 hektolitara vina u našim vinogradima i vinarijama. Kvaliteta vina iz godine u godinu raste, a sve je veća zastupljenost vrhunskih vina. Naše vinarije osvajaju nagrade na najprestižnijim natjecanjima, što dodatno potvrđuje njihov uspjeh. Također je važno naglasiti kako su klimatske promjene stvarnost te da je vinogradarstvo, kao i ostale grane poljoprivrede, izloženo sve izazovnijim vremenskim uvjetima. Stoga je nužno kontinuirano raditi na očuvanju kvalitete vinove loze i održivosti vinogradarske proizvodnje, uz sve veći fokus na kvalitetu grožđa, a samim time i vina. Još jednom zahvaljujem na ovoj inicijativi te vjerujem da će rezultati projekta potvrditi kako je riječ o dobrom smjeru i kvalitetnom pristupu daljnjim ulaganjima u razvoj vinogradarstva, vinarstva, ali i poljoprivrede u cjelini

Tihomir Kovač

ublažio

Nositelj projekta je Prehrambeno-tehnološki fakultet, u partnerstvu s Osječko-baranjskom županijom i uz podršku Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije. Projekt je značajne vrijednosti, s osiguranih 486 tisuća eura bespovratnih sredstava. Započeo je 10. prosinca 2025. godine, a danas se održava uvodna konferencija na kojoj će biti predstavljen. Cilj projekta je primjena mikoriznih gljiva, odnosno uspostavljanje simbioze između gljiva i korijena vinove loze. Na taj način nastaju kvržice koje omogućuju obostrano koristan odnos. Vinova loza, kao zelena biljka, provodi fotosintezu i proizvodi šećere koje gljiva koristi za svoj rast, razvoj i razmnožavanje. Istovremeno, gljiva kao saprofit razgrađuje organsku tvar u tlu, čime vinovoj lozi osigurava više vode i makronutrijenata poput kalija, kalcija i fosfora – elemenata koji se inače unose umjetnim gnojivima. U sklopu projekta podići će se takozvani „Teslin vinograd“ – ogledni vinograd s 600 sadnica, opremljen svom potrebnom infrastrukturom (armatura, žica i ostalo), u skladu sa strukom. Već prilikom sadnje aplicirat će se mikorizne gljive, a tijekom 36 mjeseci pratit će se razvoj vinove loze, korijenovog sustava te kvaliteta grožđa i vina. Rezultati projekta neće biti sami sebi svrha, već će biti diseminirani i dostupni široj zajednici. Cilj je njihova primjena u praksi – ne samo na različitim sortama vinove loze, nego potencijalno i na drugim kulturama i nasadima. Poseban naglasak stavlja se na prijenos znanja prema ciljanim skupinama u županiji, među kojima su studenti, vinogradari te određene ranjive skupine, uključujući braniteljske udruge

Stela Jokić

Našem Fakultetu je doista cilj da svo ono znanje koje steknemo u laboratorijima ne ostane zatočeno u našim zidovima, već da u konačnici pronađe put prema gospodarstvu i zajednici. Ovaj projekt je možda najbolji primjer suradnje lokalne zajednice i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, i mislim da je jedini pravi put gdje se može vidjeti što se sve može napraviti u konačnici kada surađuju lokalna zajednica i sveučilište zajedno, a mogu se napraviti doista velike stvari. Ovaj projekt je ukupne vrijednosti 576.000 eura, a ono što je jako važno naglasiti je da čak 50% sredstava koje ćemo dobiti kroz Europski fond za regionalni razvoj i kroz ovaj projekt su, ustvari, sredstva koja ćemo uložiti u kapitalnu znanstveno-istraživačku opremu našeg fakulteta, tako da će se doista naš fakultet opremiti vrhunskom opremom koja će, naravno, služiti za provedbu projekta, ali u konačnici, na kraju, i za u konačnici i za našu službu prema gospodarstvu. Ono što je bitno, također, kroz projekt će se u najam uzeti vinograd u kojem će se zasaditi 600 sadnica i na kojima će se provesti sva testna ispitivanja na inovativnim mikoriznim tehnologijama. Još jednom, doista zahvaljujemo i Osječko-baranjskoj županiji i Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj agenciji koja nam je pomogla u prijavi i koja će nam pomoći u provedbi projekta

