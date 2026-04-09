Servisne informacije [9. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
09.04.2026. 7:00
DHMZ prognoza: Djelomice, prijepodne često i pretežno sunčano. Poslijepodne uz više oblaka na krajnjem istoku rijetko moguće malo kiše. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Belomanastirska 79, Orahovička 2-66 par, 1-43 nep, 43/a, Pleternička 2-18 par, 1, 1/a, 1/b
od 8:30 do 13:00 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 52
Višnjevac
od 8:30 do 11:00 sati - Ulica Ivana Mažuranića 42-68 par, 47-75 nep, Josipa Kozarca 59/a-105 nep, Ulica bana Josipa Jelačića 67-97 nep
Čepin
od 11:30 do 14:00 sati - Bara 1-19 nep, Eugena Kumičića 2-12 par, 1-11 nep, Ivana Mažuranića 24-48 par, Pustara ritić 2, 16-18 par, 22, 23, Tina Ujevića 2-10 par, 1-9 nep, Ulica grada Vukovara 18/b, 87-115 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Višnjevac
od 10:00 do 11:30 sati - Ulica Ivana Filipovića
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [07.-12.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige "Zaštićene vrste"
- DOBRO World Cup Osijek
- BIOS: Hackathon za učenike u Osijeku - od ideje do društveno korisne akcije
