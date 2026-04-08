Biciklist s preko 3 promila zaustavljen u prometu!
08.04.2026. 10:58
Na području PU osječko-baranjske jučer su policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali četiri vozača (tri bicikala i jedan motocikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Biciklist napuhao 3,13 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 19.45 sati u Radikovcima, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 58-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3,13 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Biciklist napuhao 3,13 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 19.45 sati u Radikovcima, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 58-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 3,13 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
