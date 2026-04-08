Velika kontrola cijena u Hrvatskoj: otkrivene stotine prekršaja
08.04.2026. 9:45
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata provodi nadzor nad primjenom Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u maloprodaji, koja je na snazi od 1. prosinca 2025. Tom se odlukom određuju najviše dopuštene cijene za određene proizvode i kategorije te obveze trgovaca u informiranju potrošača, s ciljem ublažavanja poremećaja na tržištu i zaštite opskrbe.
Također, od 15. svibnja 2025. na snazi je i Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene, kojom se trgovcima nalaže objava cjenika na mrežnim stranicama i jasno isticanje dodatnih cijena. Cilj je omogućiti potrošačima bolje informiranje i zaštitu njihovih ekonomskih prava.
U razdoblju od 7. veljače 2025. do 3. travnja 2026. provedeno je ukupno 4.671 inspekcijskih nadzora.
U 74,39% slučajeva nisu utvrđene nepravilnosti, dok su u 25,61% nadzora zabilježene povrede, među kojima su:
- neoznačavanje proizvoda propisanom oznakom (4.129 artikala),
- prodaja iznad dopuštene cijene (395 proizvoda),
- neodređivanje cijene unutar dopuštenog maksimuma za pojedine kategorije (807 slučajeva),
- nepravilnosti u informiranju potrošača (342 slučaja).
Kod nadzora vezanih uz objavu cjenika i dodatne cijene utvrđeno je da u 182 prodajna objekta nije istaknuta dodatna cijena za 1.904 proizvoda. Također, 14 trgovaca nije u potpunosti ispunilo obveze objave cjenika na svojim mrežnim stranicama, dok su neki postupci još u tijeku.
Za utvrđene nepravilnosti poduzet će se propisane prekršajne mjere.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
