Servisne informacije [8. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
08.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, ponegdje s prolazno umjerenom naoblakom. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 9:00 do 12:00 sati - Ulica jela 10-84 par, 7-97 nep
Tvrđavica
od 8:00 do 9:00 sati - Tvrđavica 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/I, 2/j, 2/k, 2/p, 2/r, 2/ć, 4, 4/a, 4/b, 4/g, 8-10 par, 14-16 par, 20-30 par, 30/a, 32-34 par, 1, 1/a, 1/c, 3, 3/a, 5-33 nep, 37, 43, 45/a, 45/b, 45/c, 45/d, Tvrđavica 1b
Čepin
od 8:30 do 12:30 sati - Diljska 2-16 par, 1-19 nep, 23, Mosorska ulica 1-17 nep, Psunjska 8-16 par, 9-65 nep, Žumberačka ulica 1-3 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [07.-12.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [01.-08.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [01.-08.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)