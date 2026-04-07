Zbog povećanja cijena mimo ugovora, Grad Osijek ide u raskid koncesije
07.04.2026. 12:00
Tvrtka Dimnjak povećala je cijene svojih usluga suprotno odredbama Ugovora o koncesiji, budući da Grad Osijek prilikom davanja koncesije nije predvidio mogućnost izmjene cjenika dimnjačarskih usluga niti je takvo pravo ugovoreno ugovorom o koncesiji.
Zbog navedenog, Grad je uputio pisano upozorenje o namjeri jednostranog raskida ugovora o koncesiji u slučaju nastavka primjene povećanih cijena, protivno ugovornim obvezama, izvijestili su iz Grada.
Unatoč upućenom upozorenju, tvrtka Dimnjak nastavila je primjenjivati nove, povećane cijene usluga, čime je prekršila odredbe ugovora o koncesiji.
Slijedom navedenog, Grad će pokrenuti postupak jednostranog raskida ugovora o koncesiji, o čemu će odluku donijeti Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici.
S obzirom na nastale okolnosti, gradska tvrtka Unikom d.o.o. doregistrirana je za obavljanje dimnjačarskih poslova kako bi se građanima osiguralo kontinuirano i nesmetano pružanje usluga.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
