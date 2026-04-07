Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Tvrtka Dimnjak povećala je cijene svojih usluga suprotno odredbama Ugovora o koncesiji, budući da Grad Osijek prilikom davanja koncesije nije predvidio mogućnost izmjene cjenika dimnjačarskih usluga niti je takvo pravo ugovoreno ugovorom o koncesiji.

Zbog navedenog, Grad je uputio pisano upozorenje o namjeri jednostranog raskida ugovora o koncesiji u slučaju nastavka primjene povećanih cijena, protivno ugovornim obvezama, izvijestili su iz Grada.

Unatoč upućenom upozorenju, tvrtka Dimnjak nastavila je primjenjivati nove, povećane cijene usluga, čime je prekršila odredbe ugovora o koncesiji.

Slijedom navedenog, Grad će pokrenuti postupak jednostranog raskida ugovora o koncesiji, o čemu će odluku donijeti Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici.

S obzirom na nastale okolnosti, gradska tvrtka Unikom d.o.o. doregistrirana je za obavljanje dimnjačarskih poslova kako bi se građanima osiguralo kontinuirano i nesmetano pružanje usluga.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031





Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:179

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa