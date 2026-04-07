Veliki korak za mlade plesačice PS Wings – međunarodni nastup i upis na prestižnu akademiju
07.04.2026. 11:52
Plesačice plesnog studija Wings nedavno su sudjelovale na međunarodnom programu Easter Intensive na plesnoj akademiji u Španjolskoj, Institute of the Arts Barcelona, jednoj od prepoznatijih europskih centara za plesno obrazovanje.
Tijekom četverodnevnog intenzivnog programa polaznici su imali priliku raditi s renomiranim koreografima i pedagozima iz različitih plesnih područja, uključujući balet, jazz, contemporary te urbane plesne stilove. Program je bio usmjeren na razvoj tehničkih vještina, umjetničkog izraza i profesionalnog pristupa plesu.
Završnica programa održana je kroz tzv. Sharing Day, prezentaciju rada tijekom koje su sudionici predstavili stečena znanja i koreografske materijale razvijene tijekom radionica.
Posebno ističemo sudjelovanje naših plesačica Jone Pišonić i Eleonore Perić, koje su program odradile iznimno kvalitetno, demonstrirajući visoku razinu predanosti, discipline i umjetničke zrelosti, kažu iz PS Wings.
Dodatnu vrijednost ovom iskustvu daje i činjenica da je Eleonora uspješno prošla selekcijski proces te je primljena na Institute of the Arts Barcelona, gdje će od rujna nastaviti svoje profesionalno plesno obrazovanje. Ovaj značajan iskorak potvrda je njezinog kontinuiranog rada, talenta i predanosti.
Ponosni smo na ostvarene rezultate te vjerujemo kako je ovo važan korak u daljnjem umjetničkom razvoju naših mladih plesača.
Svi koji žele podržati Eleonoru na njezinom putu školovanja u inozemstvu, mogu to učiniti putem donacijskog linka koji je dostupan u nastavku, s obzirom na to da su troškovi školovanja i života u inozemstvu značajni.
Foto: PS Wings
