Kada ransomware pogodi bolnicu, ne govorimo više samo o tehničkom kvaru ili prekidu rada sustava. U takvim situacijama svaka minuta može biti važna, jer posljedice mogu utjecati na dijagnostiku, tijek liječenja i pravodobnu skrb za pacijente

Tekst: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

danas je jedna odkibernetičkih napada, a posebno zabrinjava sve veći brojusmjerenih upravo na. Prema najnovijim podacima, svaki peti ransomware napad u svijetu pogađa upravo. Posljedice takvih napada pritomfinancijske ni tehničke prirode, one mogu izravno utjecati na živote i zdravlje pacijenata.Kada napadači zaključaju bolničke informatičke sustave, posljedice se. Operacije se, hitne službeu druge ustanove, liječnici i medicinsko osoblje prisiljeni su vraćati se na, a važni nalazi i medicinska dokumentacija mogu postatiili se moraju ponovno izrađivati. U takvim okolnostima cijeli zdravstveni sustav radi, pod dodatnim pritiskom i s povećanim rizikom od pogrešaka.Ovih dana pažnju stručne javnosti privukla suiz Sjedinjenih Američkih Država.u Teksasu objavio je da je u kibernetičkom napadu kompromitirano više odpacijenata. Među ugroženim podacima nalaze se imena, adrese, brojevi socijalnog osiguranja, medicinska dokumentacija pa čak i fotografije. Posebno zabrinjava podatak da je napadač imao pristup sustavu puna dva tjedna prije nego što je neovlašteni upad uopće otkriven.Istodobno, stručnjaci izobjavili su svjedočanstvo iz prve ruke o tome što bolnice doista prolaze kada ih pogodi ransomware napad. Takvi slučajevi jasno pokazuju koliko su zdravstvene ustanove ranjive i koliko je važno da se ne oslanjaju samo na reakciju nakon napada, nego prije svega na pripremu i prevenciju.- upozorava, stručnjak za kibernetičku sigurnost iz Centra za sigurniji internet.Iako se ovakvi slučajevi često doživljavaju kao, stručnjaci upozoravaju da razlog za opuštanje ne postoji ni u Hrvatskoj. Hrvatski zdravstveni sustav također se oslanja na složene informatičke sustave, koji su često kombinacija starije i novije tehnologije. Upravo takva okruženja posebno privlače napadače jer nerijetko sadrže sigurnosne slabosti koje je lakše iskoristiti.Dodatni problem je i to što su medicinski podacina crnom tržištu. Za razliku od podataka poput broja kreditne kartice, koji se može promijeniti, medicinski i osobni podaci ostaju trajno osjetljivi. Oni sadrže cjelovite informacije o identitetu osobe, zdravstvenom stanju i povijesti liječenja, zbog čega su posebno privlačni kibernetičkim kriminalcima.– rekao je Rukavina i poručio kako se o kibernetičkoj sigurnosti više ne može razmišljati kao o dodatnoj opciji ili isključivo informatičkom pitanju. Riječ je o temi koja se izravno tiče funkcioniranja ključnih javnih sustava i zaštite građana, osobito kada je riječ o ustanovama koje upravljaju najosjetljivijim osobnim podacima.u Hrvatskoj poziva sve institucije, a posebno one u zdravstvenom sustavu, da ozbiljnosvoju kibernetičku sigurnosnu spremnost. Jer pitanje više nije. A kada se dogodi, presudnu razliku čini upravo razina pripremljenosti.