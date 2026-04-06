Vijesti::Communis
Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja provoditi mjere s ciljem ublažavanja rasta cijena goriva.

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Uredbu kojom se nastavlja primjena mjere snižavanja visina trošarina za energente na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo za daljnje dvotjedno razdoblje od 7. travnja do 20. travnja 2026.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
- 1,66 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l)
- 1,85 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,12 EUR/l)
- 1,36 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,17 EUR/l)

Da nema mjera Vlade cijene bi bile:
- 1,76 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,06 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,42 EUR/l za plavi dizel


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





