Potrošnja eksplodirala u Velikom tjednu, vrhunac na Veliki petak
06.04.2026. 9:22
Potrošnja u trgovinama porasla je tijekom Velikog tjedna, a najveći iznos zabilježen je na Veliki petak. Unatoč najavama o poskupljenju goriva, građani su i dalje intenzivno kupovali. Tako je u petak ukupna potrošnja dosegnula 130,5 milijuna eura, dok je dan ranije, na Veliki četvrtak, iznosila gotovo 128 milijuna eura.
U subotu je došlo do vidljivog pada, pa je potrošnja pala na 100,6 milijuna eura. Sličan obrazac vidi se i u broju izdanih računa: u četvrtak ih je bilo 5,6 milijuna, u petak oko 300 tisuća više, dok je u subotu broj pao na približno 5,2 milijuna.
