Hoće li gorivo poskupjeti? Vlada danas donosi odluku
06.04.2026. 8:17
Vlada RH danas će na telefonskoj sjednici odlučivati o cijenama goriva, najavio je Tomo Medved, koji je ujedno pozvao trgovce da neopravdano ne dižu cijene.
Nakon analize kretanja cijena nafte, Vlada će objaviti koje će mjere poduzeti i u kojoj mjeri može ograničiti cijene. Medved je istaknuo da Vlada stalno radi na osiguravanju stabilne i pristupačne opskrbe energentima te da bi bez dosadašnjih mjera gorivo bilo znatno skuplje.
Dodao je da na rast cijena utječu globalni faktori, poput rata na Bliskom istoku, ali i neopravdana poskupljenja, zbog čega je pozvao trgovce i pružatelje usluga na odgovorno ponašanje.
Naglasio je da Vlada prati situaciju i razmatra sve opcije te da će, iako se rast cijena ne može potpuno spriječiti, učiniti sve da energenti ostanu što dostupniji građanima.
Nakon analize kretanja cijena nafte, Vlada će objaviti koje će mjere poduzeti i u kojoj mjeri može ograničiti cijene. Medved je istaknuo da Vlada stalno radi na osiguravanju stabilne i pristupačne opskrbe energentima te da bi bez dosadašnjih mjera gorivo bilo znatno skuplje.
Dodao je da na rast cijena utječu globalni faktori, poput rata na Bliskom istoku, ali i neopravdana poskupljenja, zbog čega je pozvao trgovce i pružatelje usluga na odgovorno ponašanje.
Naglasio je da Vlada prati situaciju i razmatra sve opcije te da će, iako se rast cijena ne može potpuno spriječiti, učiniti sve da energenti ostanu što dostupniji građanima.
