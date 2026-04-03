Uskrsni vikend uz pretežno vedro vrijeme
03.04.2026. 12:24
U petak će biti promjenjivo oblačno uz postupno smanjenje naoblake sa sjeverozapada. Dnevna temperatura do 15°C.
Subota donosi pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 19°C.
Pretežno vedro vrijeme bit će i na sam Uskrs. Bez vjetra jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 18°C. Vedro vrijeme nastavit će se i na Uskrsni ponedjeljak, ali i uz porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 21°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031