isteka dosadašnjeg ugovornog razdoblja

domaćeg

PSO programa

privremene obustave

Zračne luke Osijek

prekida operacija

Trade Air.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

novi program i postupak

ne radi o odustajanju

privremenom prekidu

Zračna luka Osijek

važnu ulogu

ne odnosi

Zagreba i Splita

važnost stabilnog, pravodobnog i dugoročno

kvalitetna

Slijedomza obavljanjelinijskog zračnog prijevoza u okviru, došlo je dodijela domaćih linija koje su prometovale izPrema javno dostupnim informacijama, postojeći ugovorni okvir istekao je krajem ožujka 2026. godine, nakon čega je došlo dona linijama koje je obavljaonavodi kako suza nastavak PSO prometa u pripremi, pri čemu je dinamika povezana s usklađivanjem s pravilima Europske unije o državnim potporama. Ministarstvo pritom ističe da seod programa, nego odijela letova do dovršetka potrebne procedure.ne odlučuje o raspisivanju postupka niti o ugovaranju PSO obveze. Ugovorni odnos u okviru PSO programa sklapa se između nadležnog ministarstva i avioprijevoznika, dok zračne luke nisu strana tog ugovora. Istodobno, Zračna luka Osijek ističe kako PSO promet imau osiguravanju domaće prometne povezanosti.Njegov značajse samo na izravne domaće letove, nego i na mogućnost daljnjih konekcija preko većih zračnih luka, prije svega, što je za brojne putnike posebno važno. Takav model povezanosti od posebnog je značaja za manje i regionalne zračne luke, ali i za cjelokupni sustav domaćeg zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.Ovakva situacija dodatno potvrđujeodrživog modela domaće zračne povezanosti, u interesu putnika, regija i svih sudionika sustava. Zračna luka Osijek i dalje smatra da jeprometna povezanost istoka Hrvatske važna za mobilnost građana, dostupnost regije i njezin ukupni razvoj.