Privremena obustava PSO letova nakon isteka ugovornog okvira
03.04.2026. 9:26
Slijedom isteka dosadašnjeg ugovornog razdoblja za obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza u okviru PSO programa, došlo je do privremene obustave dijela domaćih linija koje su prometovale iz Zračne luke Osijek.
Prema javno dostupnim informacijama, postojeći ugovorni okvir istekao je krajem ožujka 2026. godine, nakon čega je došlo do prekida operacija na linijama koje je obavljao Trade Air. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture navodi kako su novi program i postupak za nastavak PSO prometa u pripremi, pri čemu je dinamika povezana s usklađivanjem s pravilima Europske unije o državnim potporama. Ministarstvo pritom ističe da se ne radi o odustajanju od programa, nego o privremenom prekidu dijela letova do dovršetka potrebne procedure.
Zračna luka Osijek ne odlučuje o raspisivanju postupka niti o ugovaranju PSO obveze. Ugovorni odnos u okviru PSO programa sklapa se između nadležnog ministarstva i avioprijevoznika, dok zračne luke nisu strana tog ugovora. Istodobno, Zračna luka Osijek ističe kako PSO promet ima važnu ulogu u osiguravanju domaće prometne povezanosti.
Njegov značaj ne odnosi se samo na izravne domaće letove, nego i na mogućnost daljnjih konekcija preko većih zračnih luka, prije svega Zagreba i Splita, što je za brojne putnike posebno važno. Takav model povezanosti od posebnog je značaja za manje i regionalne zračne luke, ali i za cjelokupni sustav domaćeg zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.
Ovakva situacija dodatno potvrđuje važnost stabilnog, pravodobnog i dugoročno održivog modela domaće zračne povezanosti, u interesu putnika, regija i svih sudionika sustava. Zračna luka Osijek i dalje smatra da je kvalitetna prometna povezanost istoka Hrvatske važna za mobilnost građana, dostupnost regije i njezin ukupni razvoj.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
