Barić zabijao kada je bilo najpotrebnije

Grahovac, Kalem i Ježić ispunili očekivanja

Karačić se morao vratiti iz Australije

I Ljatifi se upisao među strijelce

dali suvelikim uspjesima hrvatskih reprezentacija koje su proteklih dana igrale važne kvalifikacijske utakmice za plasman na. Kadetska selekcijaigrala je na turniru u Poljskoj i osvojilate se plasirala na kontinentalnu smotru koja će se od 25. svibnja do 7. lipnja održati uuz sudjelovanje osam najboljih reprezentacija. Ogromne zasluge za iznimne rezultate imakoji je u tri utakmice postigao čak pet golova! Dvostruki strijelac bio je na startu protiv Slovačke (5:2), kada je suparničku mrežu pogađao u 33. i 43. minuti, postom je isti učinak imao u ogledu s Republikom Irskom u pobjedi od 2:0, zabivši u 9. i 29. minuti. I na kraju, u susretu s Poljacima koji je završio neriješenim ishodom 1:1, upravo je Jakov pogodio za izjednačenje u 73. minuti iz slobodnog udarca i to je izabranicimaosiguralo put na Europsko prvenstvo. Fantastičan učinak mladog Dedića, vrijedan respekta! Svoj veliki doprinos dao je ikoji je sva tri puta bio starter na desnom bočnom dok jesudjelovao u završnici ogleda s Ircima i također mu pripadaju zasluge za ostvarenje velikog cilja.Velike čestitke idu i nacionalnoj vrsti U-19 (2007. godište) koja je u Varaždinu igrala kvalifikacijski turnir elitne skupine. Među najboljima među izabranicimabio jenapadač naše juniorske momčadi i povremeni prvotimac koji je u prvoj utakmici protiv Švicarske bio strijelac u 76. minuti za vodstvo od 3:1 i praktički riješio pitanje pobjednika, budući da je Hrvatska do kraja još jednom zabila za konačnih 4:1. Ivan je, inače, ušao s klupe desetak minuta ranije i na najbolji način iskoristio vrijeme provedeno na terenu. Potom je uslijedio dvoboj s Norveškom uz novu pobjedu s minimalnih, ali itekako bitnih 1:0. Čovjek odluke opet je bio Barić koji je protivničkog vratara svladao u 20. minuti, a igrao je do 76. I na kraju je uslijedio remi s Francuzima (1:1) u kojem je golgeter iz Vođinaca igrao 90 minuta. Bravo za Ivana i neka samo tako nastavi! Hrvatska je završila na prvom mjestu u skupini, ispred Francuza i igrat će završnicu Europskog prvenstva u Walesu.Nadolazeća U-19 reprezentacija, pod privremenim vodstvom, također je ispunila svoje ambicije. Dečki su u Križevcima prvo izgubili od sjajnih Španjolaca rezultatom 0:4, no potom svladali Bugarsku s 1:0 da bi na kraju prvog kvalifikacijskog kola izgubili od jakih Engleza 0:2.je standardno branio, David Kalem je također uspješno odradio svoju ulogu na lijevom bočnom dok je ofenzivni veznjakušao protiv Španjolske i odradio posljednjih dvadesetak minuta. Za prolaz u sljedeće kolo Hrvatskoj je bilo dovoljno i treće mjesto, iza objektivno jačih suparnika od kojih je doživjela poraze na ovom turniru.Vrlo je neobična bila utakmica U-21 selekcija Hrvatske i Turske na našoj Opus Areni, nažalost zbogizazvanog stradanjem gostujućeg izbornika u jednom baš nezgodnom padu na glavu ispred svoje klupe. Dvoboj je ipak bio nastavljen, a izabranicislavili su s uvjerljivih 3:0 uz tri crvena kartona iznimno nervoznim Turcima. Priliku su od 80. minute dobili i naši prvotimci, a naša je reprezentacija trenutno prva u skupini i na najboljem putu izboriti još jedno veliko natjecanje.Poznato je kako se među A reprezentativcima Australije za prijateljske oglede s Kamerunom i Curacaom našao i. Nažalost, nakon napornog putovanja do najudaljenijeg kontinenta, na liječničkom pregledu ustanovljeni sus petom i stopalom, odnosno u pitanju je plantarni fascitis s kojim Fran već neko vrijeme ima određenih problema. On je imao veliku želju zaigrati bez obzira na bolove koje povremeno osjeti, međutim, liječnička služba Socceroosa u dogovoru s izbornikomodlučila je kako ne treba preuzimati nikakav rizik i da je najvažnije da se igrač potpuno oporavi. Tako se Karačić ranije od planiranog vratio u Osijek gdje odrađuje predviđene terapije kako bi što prije bio spreman za igru.Za kraj smo ostavilikoji je napredovao do U-21 reprezentacije Sjeverne Makedonije. Naš je junior, inače krilni napadač, prvo ušao s klupe u kvalifikacijskoj utakmici s Italijom u Empoliju (4:0 za domaćina), da bi nekoliko dana kasnije dobio maksimalnu minutažu protiv Armenije u Yerevanu. Tamo su Makedonci slavili s 2:0, a Ljatifi je bio strijelac drugog pogotka.