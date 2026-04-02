Nataša Tramišak

Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

važnost podizanja svijesti

Danas smo ovdje kako bismo podržali inicijativu i dodatno obilježili Dan svjesnosti o autizmu. Osječko-baranjska županija među prvima je u Hrvatskoj, kako među županijama tako i među institucijama, osnovala Centar za autizam koji djeluje od 2019. godine te pruža stručnu rehabilitacijsku podršku djeci i osobama iz spektra autizma. Ono što je Osječko-baranjska županija radila svih ovih godina, nastavit će i ubuduće – pružati snažnu podršku Centru te razvijati sve potrebne usluge kako bi djeca, ali i odrasle osobe, imale odgovarajuću skrb i brigu. Važno je istaknuti da smo prije nekoliko mjeseci, odnosno prošle godine, otvorili program za djecu vrtićke dobi – dječji vrtić za djecu s autizmom – te započeli projektiranje izgradnje nove zgrade Centra za autizam. Naime, postojećih 72 korisnika predstavlja maksimalan kapacitet sadašnjeg prostora, što jasno pokazuje potrebu za daljnjim razvojem. Nova lokacija planirana je na prostoru OLT-a, a projektna dokumentacija već je pripremljena. Iako naši učenički domovi trenutno raspolažu dovoljnim kapacitetima, prioritet je izgradnja novog Centra za autizam. Planirani objekt obuhvaćat će oko 4.000 četvornih metara, uz dodatnu dvoranu površine oko 700 četvornih metara, što ukupno čini približno 5.000 četvornih metara novog prostora. U novom Centru osigurat će se skrb za osobe mlađe od 21 godine, ali i usluge poludnevnog boravka za osobe starije od 21 godinu. Svjesni smo da je jedno od najvećih pitanja i briga roditelja – što će biti s njihovom djecom u starijoj životnoj dobi, osobito kada ostanu bez roditeljske skrbi. Cjelodnevna skrb i smještajni kapaciteti predstavljaju izazov koji Osječko-baranjska županija ne može rješavati samostalno, već u suradnji s drugim, prvenstveno državnim institucijama. U tom smo kontekstu već početkom ove godine donijeli odluku o dodjeli sredstava Centru „Ja kao i ti“ za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih smještajnih kapaciteta za osobe s invaliditetom i drugim poteškoćama. Upravo u toj suradnji vidimo velik potencijal, budući da Centar „Ja kao i ti“ već ima razvijen model rada i može osigurati smještaj i za osobe iz spektra autizma. Zaključno, Osječko-baranjska županija učinit će sve kako bi u novom Centru za autizam osigurala najvišu razinu usluga koje su u njenoj nadležnosti, dok će se trajna skrb za osobe starije od 21 godinu razvijati u partnerstvu s nadležnim institucijama i organizacijama poput Centra „Ja kao i ti“

Vladimir Bjelobrk

Proširenjem prostorno-materijalnih uvjeta osigurat će se nadstandard, čime će se naša županija, uz snažnu potporu osnivača, pozicionirati kao primjer vrhunske prakse u neposrednom odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom radu s djecom i mladima s poremećajem iz spektra autizma. Važno je istaknuti i izvrsnu suradnju Centra za autizam sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i njegovim sastavnicama, u okviru koje su pokrenuti novi studijski programi edukacijske rehabilitacije i logopedije. Time će Centar, u sinergiji sa Sveučilištem i uz podršku osnivača, postati reprezentativno mjesto koje osigurava kontinuitet skrbi kroz cijelu razvojnu vertikalu. To uključuje ranu i predškolsku dob, školsku dob, kao i trajnu skrb za osobe starije od 21 godinu, kroz širok spektar socijalnih usluga. Poseban naglasak stavlja se na rješavanje potrebe poludnevnog i cjelodnevnog boravka, ali i na pružanje dodatnih usluga poput psihosocijalne pomoći i podrške. Također, Centar za autizam, zajedno sa svojim stručnim timom, pruža značajnu podršku redovitom sustavu odgoja i obrazovanja. Svojim specifičnim znanjima i vještinama pomaže kolegama u redovitim školama te doprinosi podizanju kvalitete obrazovanja za djecu s teškoćama koja su uključena u redoviti sustav.

Županicapružila je podršku obilježavanju, upriličenom na glavnom osječkom trgu. Tom prigodom istaknuta jeo poremećajima iz spektra autizma te potreba za kontinuiranom podrškom osobama s autizmom i njihovim obiteljima. Događanje je okupilo brojne građane, stručnjake i predstavnike institucija koji zajednički doprinose stvaranju uključivijeg društva.– kazala je županica.Ravnatelj Centra za autizamistaknuo je kako Centar trenutno okuplja 72 polaznika školske dobi i 10 polaznika vrtićkog programa. -