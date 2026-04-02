'Treptači' i polubranici oštećeni u nesreći na D7
02.04.2026. 13:09
Na prijelazu državne ceste D7 preko željezničke pruge između Švajcarnice i Čeminca danas oko 09.30 sati dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama.
U prometnoj nesreći oštećen je uređaj za davanje znakova, kojima se najavljuje približavanje vlaka (tzv. treptač) i uređaji za zatvaranje prometa (polubranici), koji će do popravka biti izvan uporabe.
Do popravka navedenih uređaja prijelaz ceste preko željezničke pruge bit će označen prometnim znakom br. A37 „Andrijin križ“, kao i dodatnom prometnom signalizacijom.
Policija moli sve sudionike u prometu koji prometuju na navedenoj relaciji da obrate pozornost na približavanje vlaka, prilagode brzinu kretanja i poštuju prometne znakove.
Foto: Osijek031.com/arhiv
