Nije za vjerovati: Zaustavili ga u 15h – rezultat alkotesta sve ostavio bez riječi!
02.04.2026. 11:20
Na području PU osječko-baranjske jučer su policijski službenici u nadzoru prometa evidentirali tri vozača (dva osobnog automobila i jedan bicikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Biciklist napuhao 4,12 promila alkohola u organizmu
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je usred bijelog dana, točnije u 15 sati, i to u Strizivojni, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 58-godišnjak koji je upravljao biciklom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 4,12 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
