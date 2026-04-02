Osijek raspisao javni poziv za poduzetnike vrijedan 835.000 eura
02.04.2026. 13:06
Grad Osijek objavio je 1. travnja 2026. godine Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva (POT-OS-2026). Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 835.000 eura, a prijave su otvorene do 30. lipnja 2026. godine.
Riječ je o dosad najvećem iznosu sredstava, a u odnosu na 2021. godinu to je povećanje od približno 48,3 posto, čime Grad nastavlja višegodišnji trend rasta ulaganja u razvoj poduzetništva.
U okviru javnog poziva dostupno je osam mjera koje obuhvaćaju ključna područja poslovanja – od pokretanja gospodarske aktivnosti i ulaganja u opremu, preko digitalizacije i stručnog usavršavanja zaposlenika, do izlaska na tržište kroz sajmove, certificiranje i pripremu projekata za EU fondove.
Intenzitet potpore iznosi od 50 do 75 posto prihvatljivih troškova, ovisno o mjeri. Poduzetnici se mogu prijaviti na više mjera, a ukupni iznos potpore po prijavitelju ne može biti veći od 15.000 eura. Dvostruko financiranje istih troškova nije prihvatljivo.
Pravo na potpore imaju mikro, mali i srednji poduzetnici – trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti sa sjedištem na području grada Osijeka. Obrti i samostalne djelatnosti moraju imati i prebivalište na području grada, uz ispunjenje ostalih propisanih uvjeta.
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova ulaganja nastalih od 1. siječnja 2025. godine do dana podnošenja prijave, pri čemu porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak.
Prijave se podnose elektroničkim putem sustava E-usluga Grada Osijeka, a dodatne informacije dostupne su putem e-mail adrese [email protected].
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)