Uskrsna radionica ispunila školsko dvorište radošću i igrom
02.04.2026. 10:44
Neposredno prije proljetnih praznika, već tradicionalno, četvrtu godinu za redom, uskrsnu radionicu igara, u sklopu projekta Kreativko, organizirala je Udruga Josipovac u suradnji s Osnovnom školom Josipovac, u školskom dvorištu. U radionici su sudjelovali učenici 3.-ih razreda, te pet volontera Udruge koji su osmislili, pripremili i budno pratili male natjecatelje. Odigralo se tri tradicionalne uskrsne igre: potraga za jajima, utrka jajima na žlici i, nezaobilazno, tucanje jajima.
Niti prohladno vrijeme i tmurni oblaci, nisu poremetili zabavu u školskom dvorištu toga dana.
Djeca su prvo tražila preko 100 malih jaja skrivenih unutar školskoga dvorišta. Pobjednička ekipa osvojila je slatke paketiće. Uslijedila je zatim utrka jajima na žlici i, u samoj završnici, tucanje jajima. Pobjednici svih igara osvojili su slatke paketiće kojima su se posebno radovali, a svi sudionici dobili su slatki utješni poklončić.
Bilo je tu mnoštvo smijeha, sreće, pomaganja, bodrenja ali i pokoja suza kod onih koji nisu pobijedili, no tako je to u igrama. No, zasigurno je toga popodneva školsko dvorište oživjelo na jedan neobičan i zanimljiv način.
Udruga Josipovac ovom je aktivnosti željela pružiti djeci lijepo provedeno zajedničko vrijeme, te potaknuti njihovo zbližavanje na malo drugačiji način, kao i timski duh, te motoričke sposobnosti. Sigurni smo kako su djeca otišla kući puna dojmova.
Foto: Udruga Josipovac
