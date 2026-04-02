Osijek na Veliki petak dijeli 3.000 porcija fiš paprikaša
02.04.2026. 10:24
Grad Osijek i ove godine organizira tradicionalnu podjelu fiš paprikaša na Veliki petak, a građanima će ovoga puta biti podijeljeno 3.000 porcija.
Podjela će se održati u 12 sati na Trgu Sv. Trojstva u Tvrđi.
Fiš će pripremiti Majstori kotlića Slavonije i Baranje, a porcije će se dijeliti građankama i građanima u sklopu uskrsnog blagdanskog druženja.
U podjeli će sudjelovati i gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
