Vijesti::Gospodarstvo
Županica Nataša Tramišak sudjelovala je na 50. Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, koji se tijekom ovog tjedna održava u Strasbourgu te je u ime regionalnih vlasti Republike Hrvatske predstavljala hrvatske županije. Riječ je o jednom od najvažnijih međunarodnih foruma za jedinice lokalne i regionalne samouprave, koji okuplja predstavnike 46 država članica Vijeća Europe s ciljem jačanja demokracije, zaštite ljudskih prava i promicanja održivog razvoja na svim razinama upravljanja. U fokusu ovogodišnjeg Kongresa su ključne teme koje obilježavaju današnje globalne okolnosti, među kojima se posebno ističe obnova Ukrajine nakon ruske agresije, uz naglasak na zaštitu ljudskih prava, očuvanje demokratskih vrijednosti i obnovu života pogođenih ratnim razaranjima. Raspravljalo se i o ulozi lokalnih i regionalnih vlasti u jačanju otpornosti društava, razvoju zelene ekonomije te ravnomjernom razvoju svih država članica.

Županica Tramišak istaknula je važnost sudjelovanja na ovom događanju. - Na ovom Kongresu u Strasbourgu, u ime hrvatskih županija predstavljam Republiku Hrvatsku i aktivno sudjelujem u raspravama o ključnim temama za budućnost Europe. Lokalne i regionalne zajednice temelj su svakog društva - one su snaga Hrvatske i cijele Europe, jer upravo na toj razini gradimo razvoj, otpornost i kvalitetu života naših građana. Uz najvažniji cilj - završetak rata u Ukrajini - u fokusu su zaštita ljudskih prava, očuvanje demokracije i obnova života ljudi pogođenih ratnim razaranjima. Ukrajina je danas veliki test za cijelu Europu, a upravo na tom testu pokazat će se snaga i otpornost svih 46 država članica Vijeća Europe – rekla je županica.

Njezino sudjelovanje na ovom Kongresu dodatno potvrđuje važnu ulogu Republike Hrvatske u europskom kontekstu, kao i potrebu aktivnog uključivanja regionalnih vlasti u procese donošenja odluka na razini Europe. Kroz ovakve platforme omogućuje se razmjena iskustava, jačanje međunarodne suradnje te zastupanje interesa lokalnih zajednica, što je od posebnog značaja za daljnji razvoj Osječko-baranjske županije, ali i Hrvatske u cjelini. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe kontinuirano ističe važnost decentralizacije, jačanja kapaciteta lokalne i regionalne samouprave te njihove ključne uloge u očuvanju demokratskih vrijednosti i stabilnosti europskog prostora. Sudjelovanjem na ovom skupu, Osječko-baranjska županija aktivno doprinosi tim procesima i potvrđuje svoju usmjerenost prema europskim vrijednostima, suradnji i održivom razvoju.


Foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Toy Pudle na pr...
TOY PUDLA – SAVRŠEN NO...
Chow Chow Cau ...
Odgajivacnica Royal Ra...
Predstavljamo vam ...
Predstavljamo vam novo...
Bordoska Doga ...
Na prodaju štenci bord...

