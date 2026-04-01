Travanjske STEM radionice – Znanost i zabava
01.04.2026. 11:50
Projekt „Priče iz STEM-a“ nastavlja svoje radionice i u travnju, donoseći djeci priliku da kroz igru, istraživanje i praktično učenje otkrivaju svijet znanosti!
Travanjske STEM radionice će male istraživače kroz zabavne pokuse i praktične aktivnosti uvesti u teme očuvanja prirode i okoliša, u svijet biljaka i vrtlarstva te ih poticati na razvoj zdravih navika poput zdrave prehrane i brige o sebi.
Radionice su namijenjene djeci od 4 do 10 godina, a provode ih iskusni učitelji i učiteljice s preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji na djeci prilagođen način spajaju znanje, igru i istraživanje u sigurnom i poticajnom okruženju.
Pridružite nam se u travnju i postanite dio STEM avanture koja spaja znanost, kreativnost i zabavu!
Kalendar radionica za travanj
Kako bi svi zainteresirani mogli lakše planirati svoje sudjelovanje, objavljen je kalendar radionica. U njemu se nalaze svi termini, lokacije i teme radionica koje će se održavati u mjesecu travnju.
Kalendar možete pogledati ovdje.
Proces prijave na radionice
Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*. Uz navedeno, potrebno je priložiti:
- za učenike/ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik
- za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika/ice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Travanjske STEM radionice će male istraživače kroz zabavne pokuse i praktične aktivnosti uvesti u teme očuvanja prirode i okoliša, u svijet biljaka i vrtlarstva te ih poticati na razvoj zdravih navika poput zdrave prehrane i brige o sebi.
Radionice su namijenjene djeci od 4 do 10 godina, a provode ih iskusni učitelji i učiteljice s preporukom Agencije za odgoj i obrazovanje, koji na djeci prilagođen način spajaju znanje, igru i istraživanje u sigurnom i poticajnom okruženju.
Pridružite nam se u travnju i postanite dio STEM avanture koja spaja znanost, kreativnost i zabavu!
Kalendar radionica za travanj
Kako bi svi zainteresirani mogli lakše planirati svoje sudjelovanje, objavljen je kalendar radionica. U njemu se nalaze svi termini, lokacije i teme radionica koje će se održavati u mjesecu travnju.
Kalendar možete pogledati ovdje.
Proces prijave na radionice
Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*. Uz navedeno, potrebno je priložiti:
- za učenike/ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik
- za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika/ice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)