Stiglo ljetno računanje vremena i nova prometna pravila – evo što se mijenja
01.04.2026. 11:15
S ljetnim računanjem vremena stiže još jedna promjena za vozače. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da od 1. travnja na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju više nisu obvezna dnevna ili kratka svjetla.
Zakonom je propisana obveza korištenja dnevnih ili kratkih svjetala je od 1. studenoga do 31. ožujka.
Osim toga na motociklima i mopedima za vrijeme vožnje danju moraju i dalje biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.
Vozači bicikla i osobnog prijevoznog sredstva od prvog sumraka do potpunog svanuća moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
