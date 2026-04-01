Gradovi diljem Hrvatske i ove godine isplaćuju uskrsnice, ali razlike su i dalje velike – u iznosima, kriterijima i broju korisnika. Dok neki ostaju na simboličnim potporama, drugi povećavaju izdvajanja i šire obuhvat građana.

Prema istraživanju portala Gradonačelnik.hr po ukupnim sredstvima prednjači Zagreb, no odmah iza njega ističe se Osijek kao vodeći među “ostatkom Hrvatske”, s čak 640.000 eura za uskrsnice, čime potvrđuje snažan socijalni iskorak i kontinuitet visokih izdvajanja. Slijede Velika Gorica i Split.

Ukupno gledano, uskrsnice ove godine dijeli gotovo stotinu gradova, a pomoć je najčešće usmjerena na umirovljenike s nižim primanjima, ali i na širi krug korisnika – od socijalno ugroženih i osoba s invaliditetom do djece i obitelji u potrebi.

Trend je jasan: izdvajanja rastu, a mjere postaju sve uključivije.

Iznosi variraju od 20 do čak 400 eura (Biograd na Moru), dok kriteriji i cenzusi značajno odstupaju od grada do grada. Tek manji broj gradova isplaćuje uskrsnice svim umirovljenicima bez obzira na primanja.

Ovakav model pomoći prilično je specifičan za Hrvatsku – dok većina europskih zemalja dodatke isplaćuje na nacionalnoj razini, hrvatski gradovi, među kojima se posebno ističe Osijek, sve snažnije koriste lokalne proračune za izravnu financijsku podršku građanima.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


